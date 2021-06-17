«Слуги народу» закликали розстрілювати опозицію: у Верховній Раді почалася бійка

У Верховній Раді сталася бійка біля трибуни. Спровокував її депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв своїм виступом з трибуни. Адресуючи свій спіч членам ОПЗЖ, нардеп заявив, що епоха бідності в Україні закінчиться, коли зазначену фракцію «витягнуть і розстріляють». На жаль, додав депутат, поки що можна лише знищувати дану політсилу політично.

Обурені депутати від ОПЗЖ зібралися біля трибуни і щільним кільцем оточили оратора. Особливо активним був депутат Ілля Ківа. Заклики спікера Дмитра Разумкова повернутися на свої місця успіху не мали. Відео бійки наводить нардеп Олексій Гончаренко.

У підсумку засідання фракції довелося перервати, поки нардепи від ОПЗЖ і від «Слуги народу» з'ясовували стосунки.

Пізніше Микита Потураєв вибачився з трибуни. «Давайте думати, що і коли говоримо», — порадив з цього приводу спікер Ради.

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