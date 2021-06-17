«Велике будівництво» Зеленського до 1 серпня завершить реставрацію Полтавської філармонії

Реставрацію Полтавської обласної філармонії, яка триває у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», планується завершити до 1 серпня. Про це повідомила Полтавська ОДА.

На даний момент будівельна готовність об’єкту становить понад 70%. У будівлі перепланували і переобладнали санвузли, врахувавши потреби маломобільних груп населення. Повністю замінили віконні та дверні блоки, перепланували приміщення, виконали ремонт глядацького залу, балкону та фойє, ремонт сцени.

Зараз проходять роботи з утеплення фасадів, влаштовування та фарбування штукатурки, ремонту ганків, установки пандусів. Паралельно відбувається закупівля та монтаж обладнання.

Філармонію ремонтують з 2016 року. Загальна кошторисна вартість — близько 92 млн грн. Цього року на реставрацію з обласного бюджету виділено 13 млн грн та 45 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку.

«Обласна філармонія після театру імені Гоголя стане другим майданчиком із сучасною технікою. Туди запрошуватимуть артистів національного рівня. Сподіваємося, що полтавці та гості міста охоче відвідуватимуть заклад та отримуватимуть естетичне задоволення від виступів артистів. А для митців, у свою чергу, буде приємно виступати на оновленій, сучасній сцені», — заявив голова ОДА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів про плани програми на 2021 рік щодо розвитку інфраструктури. За рік планується побудувати, відремонтувати та реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях. Також цього року стартує проєкт «Велика реставрація», в рамках якого за три роки планують оновити 150 пам'яток культури.

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