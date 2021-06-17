Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО «Про звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом».

Документ був схвалений Радою національної безпеки та оборони 4 червня 2021 року.



«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Про звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом», — йдеться в указі.



Згідно з документом, Кабміну та СБУ доручено забезпечити облік результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно «злодіїв в законі», іноземців, які є «кримінальними авторитетами». У списку опинилися ватажки так званих «ДНР» та «ЛНР» і «глава» окупованого Криму.

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