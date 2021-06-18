У межах «Великого будівництва» у Рівному зводять дитсадок за унікальним проєктом: фото

У Рівному «з нуля» будують сучасний дитячий сад у формі бджолиних стільників. Розрахований на 220 місць об'єкт створюють у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Фото садочка поділився у Facebook Юрій Голик.

За його словами, садок у Рівному відкриють вже в цьому році.

Голик також нагадав, що садочки за аналогічним проєктом були побудовані в Дніпропетровській області. Зокрема, мова йде про дитячі садки на 115 місць у формі стільників у Підгородньому, Романково та Іларіоново.

«Завжди говорив, що пора давно закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше до гри в Quake і Doom, а не до перебування у них дітей», — написав Голик.

Як раніше повідомлялося, у рамках програми «Велике будівництво» в 2021 році планується побудувати і реконструювати 95 шкіл і 70 дитячих садків. Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

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