27.06 / 27.27 32.23 / 32.65
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

У межах «Великого будівництва» у Рівному зводять дитсадок за унікальним проєктом: фото

9:44 18 червня 2021
макет дитсадка

У Рівному «з нуля» будують сучасний дитячий сад у формі бджолиних стільників. Розрахований на 220 місць об'єкт створюють у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Фото садочка поділився у Facebook Юрій Голик.

За його словами, садок у Рівному відкриють вже в цьому році.

Голик також нагадав, що садочки за аналогічним проєктом були побудовані в Дніпропетровській області. Зокрема, мова йде про дитячі садки на 115 місць у формі стільників у Підгородньому, Романково та Іларіоново.

«Завжди говорив, що пора давно закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше до гри в Quake і Doom, а не до перебування у них дітей», — написав Голик.

Як раніше повідомлялося, у рамках програми «Велике будівництво» в 2021 році планується побудувати і реконструювати 95 шкіл і 70 дитячих садків. Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Григорій Чапкіс

У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом

Весільний знімок Бабіса і Керолайн

Грецький пілот убив дружину-британку та інсценував пограбування — але його алібі зруйнував смарт-годинник

Філіп Кіркоров

Алла Борисівна, точно «прощай»? Кіркоров засвітився в компанії красуні-українки та купи дітей

Анатолій і Соня Євдокименко

Софія Ротару пораділа успіхам онуки Соні і онука Анатолія — «молодого хлопця з гарною посмішкою»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.