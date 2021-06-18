«Хмельниччина йде на чистоту»: голова Хмельницької ОДА Віолета Лабазюк ініціювала соціальний проєкт

Сьогодні ситуація з твердими побутовими відходами в області залишається досить гострою та соціально-політичною проблемою. У більшості сільських населених пунктах відсутні програми поводження з відходами, схеми санітарної очистки населених пунктів та правила благоустрою, що призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршує екологічний і санітарний стан прилеглих територій. Тому голова обласної ради Хмельниччини Віолета Лабазюк вирішила запровадити ідею щодо реалізації 17−18 червня в області проєкту «Хмельниччина йде на чистоту». Захід запроваджений також за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради, Агенції регіонального розвитку області та бізнес-партнерів — ТОВ «Еко-адвокація», ГО «Партнерство Green Business Ukraine» та «Cofinenso Limited».

У рамках проєкту в п'ятницу, 18 червня, розпочав роботу дводенний тренінг-навчання для представників громад за участю голів територіальних громад, представників бізнесу, провідних фахівців та експертів щодо обміну досвідом, розробки та впровадження регіональних проєктів з управління відходами.

У перший день проєкту «Хмельниччина йде на чистоту» його учасники обговорили поточну ситуацію управління відходами в Хмельницькій області, основну проблематику територіальних громад щодо виконання регіонального плану поводження з відходами, ініціативи місцевих органів влади щодо розробки та впровадження Регіонального плану поводження з відходами.

Під час другого дня навчання, 18 червня, учасники розроблятимуть проєкти та їх практичне втілення у територіальних громадах. Сьогодні в області діє програма поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018−2022 роки. Ще один актуальний документ, який було затверджено нещодавно (у квітні 2021 року), — програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021−2025 роки.

Саме ці програми, за словами очільниці ОДА, спрямовані на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на забезпечення раціонального використання, охорони і відтворення природних ресурсів. Водночас, Хмельниччині готові допомагати розробляти план управління відходами представники французької компанії «Seureca», інвестуючи фінансовий ресурс у збереження екології краю.

«Переконана, що пропозиції, які будуть напрацьовані під час обговорення, стануть орієнтиром в подальшій роботі для розвитку кожної територіальної громади зокрема та нашого регіону загалом. Лише тоді, коли спільні рекомендації і побажання громадськості, бізнесу та органів влади будуть почуті, розвиток в регіонах та наших територіальних громадах набуде нового поштовху для розвитку всієї області», — зазначила Лабазюк.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про ініціативу голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк щодо реалізації соціального проєкту з протидії насильству «#школа без булінгу».

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