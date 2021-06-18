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Політика

На Лондонській біржі розкупили євробонди «Великого будівництва» на 700 млн доларів

13:12 18 червня 2021
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«Укравтодор» випустив на Лондонську біржу бонди серії «Велике будівництво». Усі цінні папери було розкуплено, а кількість заявок більш ніж втричі перевищила пропозицію — євробондів було випущено на $ 700 млн, а заявок надійшло на $ 2,4 млрд.

«Це продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку та довіру до України як держави і до великих інфраструктурних проєктів, зокрема», — повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Ця транзакція, за його словами, дозволила залучити $ 700 млн на 7 років під 6,25% та держгарантії. Гроші підуть на оновлення дорожньої інфраструктури за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Ставку 6,25% Кубраков назвав найнижчою у порівнянні з попередніми українськими суверенними розміщеннями у доларах США.

«Країна сьогодні має дві перемоги — на матчі з Північною Македонією і на міжнародних фінансових ринках», — написав Кубраков.

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко розповів про плани лише цього року побудувати та відремонтувати 6500 км доріг.

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