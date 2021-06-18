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Політика

Після женевського саміту Байдену варто було б оголосити імпічмент, — екс-радник Путіна

16:49 18 червня 2021
Джо Байден

Переговори, які пройшли з президентом РФ у Женеві, можуть прискорити процес імпічменту президента США Джо Байдена. Про це в інтерв'ю виданню «ГОРДОН» заявив Андрій Ілларіонов, колишній радник Володимира Путіна.

«Може бути, то, що він зробив вчора, прискорить процес його імпічменту, і, таким чином, він швидко покине Білий дім. Тоді це буде дійсно єдина справа, за яку його можна буде похвалити», — сказав Ілларіонов.

Він звернув увагу, що в ході саміту Байдеен «передав президенту свого головного геополітичного суперника список об'єктів критичної інфраструктури США з низьким проханням про милість, щоб саме ці об'єкти не піддавалися кібератакам».

За словами колишнього радника Путіна, тих, хто так чинить зі стратегічною інформацією, називають зрадниками, запроданцями або шпигунами.

«Те, що відбувалося з паном Трампом виглядає просто дитячим садом, це просто абсолютні іграшки дитячого характеру в порівнянні з тим, що сталося вчора», — підкреслив Ілларіонов.

Нагадаємо, підсумкам зустрічі Байдена та Путіна була дана й інша експертна оцінка.

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