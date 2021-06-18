Американський адвокат подав позов проти бізнесмена Фукса: експерт про наслідки

Напередодні майбутньої зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського з’явилася інформація по справі, яка загрожує іміджу України і може зацікавити правоохоронні органи обох країн. Таку думку висловив аналітик ГО «Інститут моніторингу ринку інфраструктури» Валерій Щербина, повідомляє Цезор.НЕТ.

Американський адвокат, експерт і політичний консультант Юрий Ванетик, що спеціалізувався по Східній Європі та Кавказу, подав позовну скаргу до Верховного суду округу Оранж штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки з метою захисту себе та своєї ділової репутації від нападів з боку українського олігарха Павла Фукса.

«Повідомлення про це з’явилося на сайті суду. Звинувачення висунуті в скарзі є достатньо серйозними. Вони стосуються безпосередньо Павла Фукса і бізнеса, його помічника Андрія Теліженко та кількох ЗМІ. В тексті йде мова про те, що Фукс може мати відношення до організованої злочинності, тому має підпасти під дію американського федерального закону RICO (спрямований на боротьбу з організованою злочинністю). Сума позову становить 252 мільйони доларів США», — пише експерт.

За словами Щербини, одним з напрямків роботи Ванетика є організація офіційних та ділових зустрічей політиків та бізнесменів з усього світу з представниками політичного істеблішменту США для налагодження співпраці та відстоювання політичних та економічних інтересів.

«Згідно з офіційною біографією, родина Ванетика імігрувала до США ще в 70х роках, а сам Юрій Ванетик пройшов шлях від фінансового і юридичного консультанта, до члена ради директорів і радника в корпоративних структурах, політичних і громадських організаціях. Як відомий юрист під час останніх президентських виборів Ванетик був співголовою і віцепрезидентом передвиборчої компанії ексмера Нью-Йорку і особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані. Зараз, в контексті розслідувань США і контактів Джуліані з Фуксом, даний позов, ймовірно, приверне увагу не лише в Україні, а і в Вашингтоні», — вважає експерт.

Він нагадав, що у 2019 році Фукс і Ванетик вже судилися, тоді позивачем виступав Фукс, тепер же Фукс і ряд видань, які, згідно позиції Ванетика, поширювали неправдиву інформацію, будуть відповідати перед американським судом. Сума позову Фукса проти Ванетика тоді складала 200 тис. доларів США.

«Свідками по справі в позові Фукса до Ванетика були Віталій Хомутинник та його дружина Світлана, які також були присутні від інавгурації, проте, судячи з усього, відмовилися свідчити та не мали претензій до Ванетика», — говорить Щербина.

Можливо, питання полягає, на думку Щербини, у тому, що Павло Фукс був віднесений до не публічного, «чорного списку США», осіб, до яких мають претензії правоохоронні органи США і яких не впускають до країни. Його американська віза була анульована, а сам бізнесмен мав проблеми з в’їздом до Мексики.

«Безглуздо вважати, що в такій зразково правовій державі, як США, людей включають до даного переліку за надуманими причинами. Рейтингове Нью-йорк Таймз в своїй статті прямо називає Фукса українсько-російським бізнесменом, а такі видання як „Аль-Джазіра“ та „Радіо Свобода“ публікували матеріали про те, що Павло Фукс активно займався скупкою активів, пов’язаних з оточенням Януковича в Україні. Переважно в газовій сфері», — зауважив експерт.

У 2019 році Обозреватель писав, що Фукс провів оборудку з паспортами і має подвійне громадянство України і Росії.

«Позов Ванетика до Фукса може покласти початок великій справі, адже згідно з інформацією, опублікованою в американських ЗМІ, правоохоронці США розслідують справи проти Фукса за звинуваченнями у відмиванні коштів та незаконному лобіювання інтересів. Ймовірно, скарга Ванетика проти Фукса, згідно федерального закону RICO, може мати для Фукса довгограючі негативні наслідки в США. Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США (OFAC) має багатий досвід по імплементації цього закону, в плані введення санкцій, на прикладі оточення біглого Януковича. Тож ймовірно, Фукс може стати в один ряд з ними», — написав Щербина.

Він зазначив, що спробував звернутися до Ванетика за коментарем по його позову, проте не отримав відповіді.

«Зважаючи на активний наступ президента Зеленського на позиції олігархів, будемо сподіватися на активну позицію США в справі зменшення їх впливу на українську політику», — резюмував експерт.

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