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Політика

Міська влада Харкова повністю підконтрольна Павлу Фуксу, — Михайло Добкін

9:07 19 червня 2021
Михайло Добкін
Володимир ДОБРОВ, спеціально для «ФАКТІВ»

Після смерті Кернеса Павло Фукс, проти якого вашингтонський адвокат подав скаргу, головним бенефіціаром харківської міськради, без його рішення або думки нічого в Харкові не робиться. Таку думку озвучив Михайло Добкін в ефірі телепрограммми «Велика п'ятниця» на каналі «Україна 24», коментуючи введення РНБО України повного пакета санкцій проти впливового харківського бізнесмена Павла Фукса.

«Мало того, він форматувати коаліцію в міськраді і облраді, він вибирав імена голів і заступників голів облради. Він розповідав, з ким дружити і проти кого дружити в Харківській міськраді», — заявив Михайло Добкін.

На його думку, рішення РНБО є наслідком вивчення компетентними службами ситуації в Харкові, і влада «почала бачити вже повну картину» того, що відбувається в місті.

Нагадаємо, 18 червня РНБО ввів персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій. На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури Ігоря Терехова, в.о. мера Харкова на майбутніх позачергових виборах харківського міського голови.

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