Нехай домівки повняться добром і благодаттю: Зеленський привітав українців з Трійцею

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з святом Трійці. Привітання президента опубліковано на офіційному інтернет-порталі президента України.

«Сердечно вітаю вас з Днем Святої Трійці. У цей радісний святковий час ми відчуваємо великий духовний підйом, набираємося енергії і сили, насолоджуємося пахощами різнотрав'я і теплим дружнім спілкуванням. Нехай ваші домівки повняться добром і благодаттю», — йдеться у привітанні глави держави.

Президент побажав співвітчизникам міцного здоров'я, щастя і здійснення бажань.

«Хороших всім свят!» — додав Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», 20 червня 2021 року православні українці відзначають свято Трійці, який ще називається П'ятидесятницею або Зеленим святом.

Фото Володимира Зеленського із соціальних мереж

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