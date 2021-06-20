Сергій Кривонос: ««Упевнений, що команда звільнити мене була дана з Офісу президента»

Генерал-майор Сергій Кривонос, який командував обороною Краматорського аеродрому в 2014 році, висловив в інтерв'ю «ФАКТАМ» впевненість, що його звільнили з лав ЗСУ по команді з Банкової.

«На мій погляд, все дуже просто. Зараз формується попит не на тих, хто має досвід, вміє працювати і нести відповідальність за свої дії (неважливо, це військові або державні службовці), а на тих, хто буде мовчати і радісно плескати в долоні, що б не говорило і не робило керівництво, хто завжди втре і скаже: „Божа роса“», — сказав він.

За словами військового, перед звільненням він пройшов співбесіди у начальника Генерального штабу, у його заступника, у головнокомандувача Збройних Сил, а також у міністра оборони.

«На кожній співбесіді завжди підкреслював, що хочу і готовий служити. В армії я прослужив тридцять два з половиною роки. Так, право на пенсію за вислугою років отримав ще в 2005-му. Однак з урахуванням того, що в країні зараз особлива ситуація, міг би абсолютно спокійно служити до 65 років. До 60 — так вже точно. Але мені сказали, що у них немає посади, яка відповідала б моєму званню, досвіду, навичкам і вміннями. На що відповів їм: „Я двічі не вклоняюся“. Упевнений, що команда звільнити мене була дана з Офісу президента. По-перше, зараз всі узгодження про призначення генералів проходять через Банкову. Це у нас такий чисто „демократичний“ контроль над військовими. По-друге, реально на той момент посади в Збройних Силах і в Міністерстві оборони були. Але там взяли під козирок», — заявив Кривонос.

На думку генерал-майора, до його відставки має пряме відношення заступник глави Офісу президента Роман Машовець.

«Заступник голови Офісу президента пан Машовець зробив все, щоб я не залишився служити», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос з 24 травня по 5 липня 2014 року командував обороною Краматорського аеродрому, провівши з підлеглими в повному оточенні бойовиків 47 днів.

Фото надано Сергієм Кривоносом

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