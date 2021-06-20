27.09 / 27.30 32.18 / 32.60
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Сергій Кривонос: «Чому радники глави Офісу президента виступають як державні службовці?»

20:21 20 червня 2021
Кривонос

В українській політиці майже всі рішення приймаються за погодженням з Офісом президента. А радники, що працюють в ОП, поводяться як представники влади. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос, кажучи про своє звільнення з ВСУ,

Однією з озвучених причин того, що бойовому генералу довелося піти з армії, були закиди — «генерал не хотів працювати в команді і не пропонував свої якісні експертні оцінки».

Кривонос вважає, що Михайло Подоляк, якому належать ці слова, не знає його потенціал, а просто висловився так, як вважав за потрібне.

Генерал також обурився тим, що на ток-шоу та в інтерв'ю радники й помічники глави ОП виступають як державні службовці.

Якщо ж конфліктна ситуація, в яку потрапив або створив своїми заявами радник президентського Офісу, тоді все пояснюється їхньою особистою думкою й особистою точкою зору.

Кривонос вважає це маніпуляцією, яка недопустима з боку влади.

Нагадаємо, раніше Кривонос розповів, чи можливе відновлення «гарячої» фази російсько-української війни та чи допоможуть Україні союзники.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години

Катерина Долган

21-річна рекордсменка України Катерина Долган загинула в ДТП

Олександр Башлачев

Загинув син культового рок-музиканта: перші подробиці

Алла Пугачова знову на сцені: як зараз звучить голос Примадонни

Алла Пугачова знову на сцені: як зараз звучить голос Примадонни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.