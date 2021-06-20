Сергій Кривонос: «Чому радники глави Офісу президента виступають як державні службовці?»

В українській політиці майже всі рішення приймаються за погодженням з Офісом президента. А радники, що працюють в ОП, поводяться як представники влади. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос, кажучи про своє звільнення з ВСУ,



Однією з озвучених причин того, що бойовому генералу довелося піти з армії, були закиди — «генерал не хотів працювати в команді і не пропонував свої якісні експертні оцінки».

Кривонос вважає, що Михайло Подоляк, якому належать ці слова, не знає його потенціал, а просто висловився так, як вважав за потрібне.

Генерал також обурився тим, що на ток-шоу та в інтерв'ю радники й помічники глави ОП виступають як державні службовці.

Якщо ж конфліктна ситуація, в яку потрапив або створив своїми заявами радник президентського Офісу, тоді все пояснюється їхньою особистою думкою й особистою точкою зору.

Кривонос вважає це маніпуляцією, яка недопустима з боку влади.

Нагадаємо, раніше Кривонос розповів, чи можливе відновлення «гарячої» фази російсько-української війни та чи допоможуть Україні союзники.

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