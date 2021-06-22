ПАРЄ вирішила не карати Гончаренка за «демарш» з українським прапором

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не каратиме українського депутата Олексія Гончаренка за емоційний виступ на весняній сесії. В той день Гончаренко приніс на сесію прапор України зі слідами куль і розгорнув його під час виголошення промови. Також Гончаренко закликав канцлера ФРН Ангелу Меркель визначитися, чи вбивця Путін. Скаргу на Гончаренка подали представники російської делегації в ПАРЄ, повідомив депутат.

Гучна справа закінчилася нічим. Регламентний комітет ПАРЄ закрив розслідування. Додаткових санкцій проти Гончаренка не буде.

Депутат уточнив, що накладені на нього стягнення нібито «за образи російської делегації і Путіна» залишаються в силі. На три місяці Гончаренка позбавили права на виступи. «На цій сесії у мене не буде слова, але я продовжую роботу в комітетах і кулуарах», — розповів депутат.

Нагадаємо, колишній учасник парламентської делегації України в ПАРЄ був незадоволений, що українські представники не виступили на захист Гончаренка. «Це небезпечний вектор», — вважає екс-депутат.

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