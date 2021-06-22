Аваков і Разумков відмовилися голосувати за санкції проти олігархів Фірташа і Фукса через особисті інтереси, — експерт

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відмовилися голосувати за введення санкцій проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, переслідуючи власні політичні інтереси. Про це у Facebook повідомив політичний експерт Євген Хурсін.

«Як стало відомо, спікер Верховної Ради Разумков і глава МВС Аваков не стали голосувати за санкції проти бізнесменів-олігархів Фукса та Фірташа, які, як стверджує РНБО, будували різні корупційними схеми і пов'язані з Росією. Під час засідання РНБО ці два державних діяча, по суті, керувалися більш особистими інтересами та амбіціями», — пише експерт.

За його словами, Разумков в черговий раз продемонстрував свою «незалежність» від Зеленського і владної команди в цілому.

«Що логічно для політика, який зміцнює позиції для будівництва сольної кар'єри, але замілко для голови парламенту», — підкреслив Хурсін.

На думку експерта, мотивація Авакова більш обгрунтована, оскільки вважається, що Фукс є давнім бізнес-партнером Авакова.

«Загалом така позиція навряд чи має щось спільне з державними інтересами. Тут приватне превалює. Аваков дуже довго вже міністр, а Разумков будує кар'єру як окремий політичний лідер», — зазначив експерт.

Нагадаємо, РНБО на засіданні 18 червня ввів санкції проти олігарха Дмитра Фірташа і російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Санкції пов'язані з участю Фірташа в титановому бізнесі та постачанням сировини в РФ, яка потрапляла на військові підприємства. Рішення проти Фукса пояснили причетністю до незаконного отримання ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні.

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