«Велике будівництво»: нове приймальне відділення Рівненської обласної лікарні готове рятувати життя

У Рівному відкрили оновлене приймальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Нове відділення площею 1200 квадратних метрів звели за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Рівненська ОДА.

«Завдяки реконструкції допомога надаватиметься значно швидше, саме таке завдання стоїть перед проєктом „Велике будівництво“. Інвестиції в лікарню склали понад 90 мільйонів гривень — 34 мільйони на реконструкцію та 56 на сучасне медобладнання. Основна сума інвестицій з держбюджету», — зазначає голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Нове відділення повністю відповідає стандартам МОЗ: тут облаштували приймально-сортувальну і загальномедичну зони, діагностичний, приймальний та адміністративний блок. Крім того, до відділення закупили УЗД, МРТ-апарат, ендоскопічне та лабораторне обладнання, а також сучасний та потужний комп’ютерний томограф.

«Він дасть можливість проводити високоякісні обстеження, для того, щоб оперативно і максимально точно встановити діагноз пацієнтові і направити його на подальше лікування», — йдеться у повідомленні.

За словами директора лікарні Віктора Ткача, з оновленням відділення алгоритми надання медичної допомоги суттєво зміняться. Оновлене приймальне буде ділитися на умовні три зони — зелену, помаранчеву і червону.

Так, у першій зоні розміщена зала очікування пацієнтів. Друга, помаранчева, зона передбачає надання допомоги до 30 хвилин. У ній розмістили ендоскопічний, оглядовий та УЗД-кабінети. А в останній, червоній, зоні будуть надавати термінову невідкладну допомогу для важких хворих. У цьому блоці розташували реанімаційну та операційну палати.

«Раніше важкий пацієнт надходив у відділення, його перевозили у різні блоки та кабінети. Це не дуже зручно, адже вони розташовані по всій лікарні», — додав директор закладу.

Крім того, поряд із червоною зоною встановили спеціальний бокс для 2 карет швидкої. Це дозволить персоналу лікарні оперативно доставити пацієнта у необхідну зону, де будуть проводитись медичні обстеження або операційні втручання.

Також на Рівненщині у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбувається реконструкція ще чотирьох лікарень (обласної та трьох районних): Сарненської, Рокитнівської та Березнівської.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у межах «Великого будівництва» цього року відкриють 177 нових приймальних відділень лікарень.

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