Відпочинок Порошенка у Туреччині та схеми з Медведчуком: експерт знайшов зв’язок

Інформація та фото з відпочинку в Туреччині народного депутата та експрезидента Петра Порошенка з'явилися на тлі скандалу з так званими «плівками Бігуса». Про це політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Коли кажуть „Петро Порошенко та його скандальний відпочинок“ то, звичайно, на згадку відразу приходить таємний вояж Mr. Petro Incognito на Мальдиви у січні 2018-го. Тоді, як з’ясували „Схеми“, Петро Порошенко витратив на тижневу різдвяну відпустку на Мальдівських островах не менше, ніж 500 тисяч доларів», — нагадав політолог.

Зараз, за ​​інформацією ЗМІ, Порошенко відпочиває більш «бюджетно» — у турецькому п'ятизірковому готелі Maxx Royal Belek Golf Spa, де номер на двох коштує від 213 тисяч гривень.

«Але це саме той випадок, коли важливий не тільки текст, а й контекст і підтекст. Тобто, не тільки сума за відпочинок в тих чудових місцях», — вважає Миселюк.

Політолог нагадав, що Порошенко — офіційний мільярдер і може дозволити собі шикарний відпочинок, але нинішній його відпочинок у Туреччині наклався на відлуння скандалу з «плівками Бігуса».

«Де (на плівках. — Авт.) йдеться про живий інтерес президента Порошенка до підготовки й реалізації «барижних"(якщо використовувати дефініції Міхо Саакашвілі) схем торгівлі нафтопродуктами з Росії і вугіллям з ОРДЛО, — пише Миселюк. — Причому за посередництва кума Путіна Віктора Медведчука. Гучні звинувачення оприлюднені, розслідуються, до постановки крапок у цій справі дуже далеко».

До того ж, нагадав політолог, цього місяця СБУ допитувала Порошенка як свідка у справі про державну зраду Медведчука та його соратника Тараса Козака.

«Просто якась погана карма з відпочинком Порошенка виходить — то не в тих місцях, то не в той час. Гірше, ніж зараз, було б тільки, якби Порошенко „засвітився“ на елітному відпочинку під час попереднього руйнівного удару по іміджу „лицаря-патріота без страху та докору“ — скандалу з „Укроборонпромом“ імені його довіреної особи Гладковського», — вважає політолог.

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