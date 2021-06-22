Олександр Данилюк назвав «відкритими дверима для відмивання грошей» закон про амністію

Співзасновник Центру національної стійкості і розвитку Олександр Данилюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» прокоментував нещодавнє прийняття закону про податкову амністію. Він вважає, що, крім можливості відмивання грошей, цей закон несе ще ряд негативних наслідків. Таким чином, на думку Данилюка, парламент пріоритетно створює комусь «чорний» бізнес.

«Це відкриті двері для відмивання грошей. Нас хочуть перетворити на Колумбію, але тільки в Європі. Аргумент перший: цей закон не спрацює для нормальних людей, тому що зазвичай таке нововведення супроводжується непрямими методами визначення. Вони зараз не впроваджуються, тому що це непопулярний крок. Відповідно, закон не дасть результату. Ніде в такому форматі податкова амністія не спрацьовувала. Це означає, що люди не будуть користуватися законом для легалізації. Користуватимуться тільки ті, хто захоче відмити отримані злочинним шляхом гроші. Другий аргумент — Україна стає центром з відмивання грошей через криптовалюту. Це величезний тренд, і на Заході вже кілька статей на цю тему є. Ця проблема обговорюється, вона може виявитися регіональною, тому що ці гроші потім будуть потрапляти в інші країни. І на це нам будуть вказувати теж. Я бачу, що зараз хтось досить серйозно відпрацьовує схему великого бізнесу на відмиванні грошей. А де відмивання грошей — там криміналітет. Мені б не хотілося, щоб ми рухалися в цей бік», — позначив політик.

Довідка В даний час Олександр Данилюк є співзасновником Центру національної стійкості і розвитку разом з Русланом Рябошапкою і Павлом Клімкіним.

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