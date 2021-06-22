Павло Фукс голові РНБО: «Я вийшов з громадянства РФ ще у 2017 і не переставав допомагати рідному Харкову»

Український бізнесмен Павло Фукс прокоментував заяву глави РНБО Олексія Данилова щодо свого громадянства. «Я ніколи не виходив з українського громадянства, закінчив процедуру виходу з громадянства РФ ще у 2017 році і ніколи не переставав допомагати рідному місту як меценат», — написав Павло Фукс у своєму телеграм-каналі.

«Давайте поговоримо про те, який я „російський громадянин“. Анексія Криму і агресія РФ на Донбасі стали поворотною точкою в житті багатьох людей. У тому числі моєму. Я народився і жив у Харкові. Довгий час провадив бізнес в РФ. У мене було громадянство РФ. Але я ніколи не виходив з українського громадянства. Як і ніколи не переставав допомагати рідному місту як меценат. Ми реалізували багато важливих проектів, якими я пишаюся», — повідомив бізнесмен.

Він нагадав, що у 2015-му році отримав український паспорт сучасного зразка і почав процедуру виходу з громадянства РФ.

«Процедура тривала, закінчилася в 2017-му. Спеціально для секретаря РНБО Олексія Данилова публікую документ», — написав Фукс.

Він зазначив, що у 2018 році РФ ввела проти 322 українських політиків і бізнесменів санкції: «У тому числі проти мене».

«Пропагандистські ЗМІ РФ час від часу пишуть про українця Фукса, а силовий апарат РФ заводить кримінальні справи за вигаданими приводами. Для мене це давно стало рутиною», — підкреслив Павло Фукс.

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