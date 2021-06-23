Мер Кам’янського (Дніпропетровська область) Андрій Білоусов і його команда в розпал пандемії закуповували за завищеними цінами медичні товари, заробивши 2 млн гривень. Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому на сайті «Апостроф».

«Першими на підозрілі оборудки з ковідними грошима звернули увагу журналісти телеканалу „Дніпро-ТВ“ у січні 2021 року. Управління охорони здоров'я Кам'янської міськради, скориставшись тим, що норми закону „Про державні закупівлі“ не поширюються на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для протидії пандемії, закупило цілу низку медичних товарів поза тендерними процедурами», — говориться в матеріалі.

Як пише «Апостроф», закупівельні ціни виявилися вищими, ніж в інших областях і навіть у Дніпрі.

«Наприклад, Дніпропетровська міськрада закуповувала маски для лікарень за ціною 1,18 — 1,45 грн, в той час як громаді Кам'янського маски обходилися за ціною 2,8 грн. Дезінфікуючі засоби в Миколаєві закуповували по 344 грн — і по 540 грн в Кам'янському. У Запорізькій області костюми захисту купували за 125−150 грн, а в Кам'янському по 340. Схожа ситуація з меблями для ковідної лікарні № 7: ліжка по 6 000 грн і тумбочки по 5 280 грн, в той час як на prom.ua такі товари коштують 1 400 і 3 400 грн, відповідно», — говориться в сюжеті.

Усі контракти від команди Білоусова, як пише автор, отримували дві особи — ТОВ «Торгова група «Дніпро» та ФОП Толкунов Сергій Олегович, які раніше не спеціалізувалися на торгівлі медичними товарами, а їхній юридичний статус був оформлений в 2020 році в розпал пандемії.

«Висновки напрошуються самі по собі… Мерія Кам’янського на чолі з Білоусовим, вирішили вичавити з ковідних закупівель максимум користі, тільки от не для громадян і медиків…» — пише видання.

Загальна сума таких закупівель становить близько 6 млн гривень. За оцінками журналістів, громада Кам'янського переплатила мінімум 2 млн гривень.

«Така демонстративна спроба заробити на пандемії з боку Білоусова і його команди не могла не зацікавити правоохоронні органи. За даними джерел, Дніпропетровська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за ст. 191 КК (привласнення і розтрата майна в особливо великих розмірах)», — повідомляє ЗМІ.

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