По всій країні з’являться тисячі «активних парків»: Тимошенко про «Здорову Україну» Зеленського

За ініціативи президента України Володимира Зеленського в Україні стартує програма «Здорова Україна». Вона передбачає комплексну роботу з усіма віковими категоріями, аби українці жили довше і здоровіше, повідомив заступник голови ОП, координатор програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Здоров'я має бути новим трендом в Україні. Інакше кількість населення буде продовжувати зменшуватися. Бо, на жаль, за середньою тривалістю життя (72 роки) Україна сьогодні займає 115-те місце у світі», — заявив заступник голови ОП.

Кирило Тимошенко наголосив, що програма «Здорова Україна» передбачає, зокрема:

нову концепцію уроків фізкультури

реформу шкільного харчування

популяризацію спортивних секцій та гуртків

нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватись під час занять спортом

для осіб, старших за 55 років, будуть запроваджені так звані медичні чекапи — повні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій — кожного року

створення «активних парків» і сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного.

Один із перших «активних парків» планують створити на території ВДНГ у Києві до Дня незалежності. За дорученням президента тисячі таких локацій повинні з’явитись по всій Україні: уже заплановані місця для 873 таких майданчиків, далі буде ще більше.

За словами заступника голови ОП, програма «Здорова Україна» стала результатом спільної роботи Офісу президента з Міністерствами охорони здоров’я, молоді та спорту, освіти та науки, а також за участю десятків експертів у різних галузях за останні кілька місяців.

«Окремо у рамках програми „Велике будівництво“ ми розбудовуємо і осучаснюємо десятки приймальних відділень у лікарнях по всій Україні. В результаті час надання першої медичної допомоги займає не кілька годин, а 20−30 хвилин. Адже сама Конституція визначає, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю», — наголосив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.



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