Порушення прав кримських татар: в ПАРЄ ухвалили жорстку резолюцію
На сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи євродепутати схвалили резолюцію про ситуацію з кримськими татарами в окупованому Криму. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
У ПАРЄ ще раз підтвердили, що Крим — це Україна і не визнають окупацію Криму та Севастополя Росією.
Євродепутати наголосили про серйозне насильство стосовно кримських татар, порушення прав людини в окупованому Криму, заборону на вільну журналістику.
ПАРЄ закликає Росію:
- негайно звільнити Крим;
- припинити використання російського законодавства в Криму, в тому числі про «екстремізмі» та «тероризм»;
- скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова;
- забезпечити можливість вільного вивчення кримськотатарської мови;
- звільнити всіх незаконно ув'язнених;
- припинити примусовий призов кримчан до лав російської армії;
- припинити переміщення затриманих із Криму до Росії;
- провести чесні і справедливі розслідування справ, пов'язаних з кримськими татарами та покарати всіх, хто причетний до насильства проти них;
- припинити перешкоджати роботі юристів і правозахисників в Криму і допустити до Криму міжнародні органи, що захищають права людини.
Документ підтримали 73 парламентарі, 17 виступили проти, а ще 2 — утрималися.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ не стала карати українського депутата Олексія Гончаренка за емоційний виступ на весняній сесії, коли він під час своєї промови розгорнув прапор України зі слідами російських куль.85
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