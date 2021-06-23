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Політика

Порушення прав кримських татар: в ПАРЄ ухвалили жорстку резолюцію

21:47 23 червня 2021
Порушення прав кримських татар: в ПАРЄ ухвалили жорстку резолюцію

На сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи євродепутати схвалили резолюцію про ситуацію з кримськими татарами в окупованому Криму. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У ПАРЄ ще раз підтвердили, що Крим — це Україна і не визнають окупацію Криму та Севастополя Росією.

Євродепутати наголосили про серйозне насильство стосовно кримських татар, порушення прав людини в окупованому Криму, заборону на вільну журналістику.

ПАРЄ закликає Росію:

- негайно звільнити Крим;

- припинити використання російського законодавства в Криму, в тому числі про «екстремізмі» та «тероризм»;

- скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова;

- забезпечити можливість вільного вивчення кримськотатарської мови;

- звільнити всіх незаконно ув'язнених;

- припинити примусовий призов кримчан до лав російської армії;

- припинити переміщення затриманих із Криму до Росії;

- провести чесні і справедливі розслідування справ, пов'язаних з кримськими татарами та покарати всіх, хто причетний до насильства проти них;

- припинити перешкоджати роботі юристів і правозахисників в Криму і допустити до Криму міжнародні органи, що захищають права людини.

Документ підтримали 73 парламентарі, 17 виступили проти, а ще 2 — утрималися.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ не стала карати українського депутата Олексія Гончаренка за емоційний виступ на весняній сесії, коли він під час своєї промови розгорнув прапор України зі слідами російських куль.

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