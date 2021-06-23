Порушення прав кримських татар: в ПАРЄ ухвалили жорстку резолюцію

На сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи євродепутати схвалили резолюцію про ситуацію з кримськими татарами в окупованому Криму. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У ПАРЄ ще раз підтвердили, що Крим — це Україна і не визнають окупацію Криму та Севастополя Росією.

Євродепутати наголосили про серйозне насильство стосовно кримських татар, порушення прав людини в окупованому Криму, заборону на вільну журналістику.

ПАРЄ закликає Росію:

- негайно звільнити Крим;

- припинити використання російського законодавства в Криму, в тому числі про «екстремізмі» та «тероризм»;

- скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова;

- забезпечити можливість вільного вивчення кримськотатарської мови;

- звільнити всіх незаконно ув'язнених;

- припинити примусовий призов кримчан до лав російської армії;

- припинити переміщення затриманих із Криму до Росії;

- провести чесні і справедливі розслідування справ, пов'язаних з кримськими татарами та покарати всіх, хто причетний до насильства проти них;

- припинити перешкоджати роботі юристів і правозахисників в Криму і допустити до Криму міжнародні органи, що захищають права людини.

Документ підтримали 73 парламентарі, 17 виступили проти, а ще 2 — утрималися.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ не стала карати українського депутата Олексія Гончаренка за емоційний виступ на весняній сесії, коли він під час своєї промови розгорнув прапор України зі слідами російських куль.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter