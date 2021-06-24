У Сумській області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував капітальний ремонт двох ділянок і двох аварійних мостів на трасі Н-12 Суми — Полтава. Раніше компанія «Автомагістраль-Південь», що веде роботи, розпочала ремонт інших ділянок автошляху.

Як повідомляє офіційна Facebook-сторінка президентської програми «Велике будівництво», у жовтні минулого року почались дорожні роботи на окремих відрізках загальною протяжністю 37,6 км на 12−67 км траси.

Ремонт виконують з посиленням основи, укладанням кількох шарів покриття, облаштуванням тротуарів, з’їздів. Також поставлять нові бар’єри, дорожні знаки та автобусну зупинку. Роботи вже вийшли на фінальну пряму: на ділянці укладають верхній шар покриття з щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

На двох нових ділянках навколо Тростянця загальною протяжністю близько 10 км виконають капітальний ремонт. Крім безпосередньо дороги, замінять водопропускні труби, перенесуть кабелі зв’язку та лінії електропередач, встановлять систему автономного освітлення на пішохідних переходах та мережу зовнішнього освітлення в населених пунктах.



Також за проєктом відновлять два мости у Тростянці. Перший міст на 60-му км шляху, який перебуває в аварійному стані, посилять і відремонтують. Другий міст на 61-му км вирішили знести і побудувати заново, оскільки стара споруда вкрай понівечена. Демонтаж вже завершили, зараз будівельники встановлюють буронабивні палі.

У роботах задіяно 150 працівників та 80 одиниць техніки.

Відновлення траси Н-12, що поєднує Суми та Полтаву і проходить через великі районні центри двох областей, дозволить пересуватись безпечніше і швидше дорогою європейського рівня.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який займається координацією програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» заявляв, що протягом 2021 року буде відновлено 6 500 км доріг та 150 мостів.



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