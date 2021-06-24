Байден дав сигнал по Україні: чим та коли відповість Путін

Після слів президента США Джо Байдена про те, що є перешкодою для України на шляху вступу до НАТО, для нашої країни збільшилася середньострокова загроза гібридної дестабілізації обстановки з боку російського режиму. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Клімкін ще раз нагадав, що метою Кремля є знищення української державності.

За його словами, Росія отримала сигнал під час зустрічі у Женеві, що майбутнє членство України в НАТО залежить від Києва та від НАТО. А плани Росії контролювати окупований Донбас й заважати подальшому зближенню України і НАТО, ні на що не впливають.

«Слова Байдена про те, що ключовою проблемою на шляху України в НАТО є корупція, а не окупований Донбас, знову відкрили ящик Пандори», — уточнив колишній міністр.

Клімкін також зазначив, що відразу після зустрічі в Швейцарії Росія трохи знизить напруженість біля кордонів України, адже Путіну поки невигідно демонструвати підвищення ставок військовим шляхом. Це зруйнує початок стратегічного діалогу між Вашингтоном та Москвою.

Раніше Клімкін пояснив позицію Байдена по «Північному потоку-2» та те, чому санкції залишилися чинними проти російських компаній, що беруть участь в проєкті, але не продовжені проти компанії-оператора газопроводу.

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