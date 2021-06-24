Тотальне перезавантаження всієї світової економіки: як вижити Україні

Світ XXI століття кардинально змінився, він став багатополярним. У США й спадкоємиці СРСР Росії зменшилася абсолютна влада, зате зросла роль Китаю, Бразилії, Індії. У найближчі роки настають глобальні зміни в геополітиці та світовій економіці. Для України настає складний час. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Клімкін зазначив, що саміт G7 запустив нові ініціативи на перезавантаження світової економіки, яка повинна пройти за 30 років. Це період життя одного покоління.

«Головне рішення G7 — про те, що до 2050 року буде досягнуто нульовий баланс викидів вуглецю», — уточнив ексміністр.

Клімкін також заявив, що у майбутньому основну загрозу представлятиме не той, у кого є ядерна зброя, а той, хто контролює штучний інтелект й новітні технології.

«Ми дуже швидко переходимо у світ, де іншим буде і розуміння загроз, і того, хто їх представляє і як буде реалізовувати, і того, що у зв'язку з цим необхідно робити. Так що без планування на перспективу, без розуміння, куди ми прагнемо, чим готові для цього пожертвувати і, відповідно, чим не готові, і без загальної дискусії на цю тему ми не зможемо рухатися вперед», — сказав колишній чиновник.

Він зазначив, що великі світові гравці переходять на довгострокове планування. Наш агресивний сусід Росія теж буде перезавантажуватися. Сьогодні майже 40 відсотків надходжень до російського бюджету — це продаж нафти та газу. Якщо через 10−15 років в них не буде необхідності, звичайно, фундаментально зміниться і Росія.

Україна ж намагається будувати всі свої плани «сьогодні на завтра». Перед нашою країною стоїть непростий виклик — перевести всю свою економіку, яка значною мірою ще знаходиться в радянських реаліях, на абсолютно інший щабель.

Оскільки Україна не є ключовим гравцем на світовій сцені, тому може проєктувати свій вплив тільки як частина простору, з тими, з ким розділяє цінності — НАТО і ЄС. На Заході Україну сприймають як корумповану країну, яка не має стійких інституцій, яка не може планувати на перспективу.

Якщо Україна не стане змінюватися у відповідності до світових трендів, то вона стане не гравцем, а об'єктом ігор інших.

«Якщо ми не почнемо швидко змінюватися, нас дійсно будуть сприймати як елемент у своїх дискусіях, а не як країну, здатну зробити внесок у майбутній розвиток планети. Ця загроза зараз дуже відчутна «, — додав Клімкін.

Нагадаємо, колишній глава українського МЗС вважає, що слова Байдена про корупцію в Україні, як перешкоду на шляху до НАТО, відкрили ящик Пандори. Для нашої країни збільшилася середньострокова загроза гібридної дестабілізації обстановки з боку російського режиму.

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