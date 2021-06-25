Разумков заявив, що у відставку не збирається і чутки про неї не розпускає

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який нещодавно розповів про свою зарплату, прокоментував чутки про його можливу відставку, відповівши на запитання про те, чи не ініціюють її часом в Офісі президента.

«У мене нормальні стосунки з президентом Володимиром Зеленським та його підлеглими», — сказав він і додав: «Я у відставку не збираюся. У Верховній Раді є спеціальна процедура. Відставка спікера — право парламенту. Поки таких ініціатив від депутатів не надходило. Надійдуть — повідомимо».

Під час прес-конференції, присвяченій Дню Конституції, питання про відставку Разумкову задавали кілька разів. Зокрема, цікавилися його думкою щодо слів радника голови ОП Михайла Подоляка, який говорив, що чутки про відставку «розносить» сам спікер. Дмитро Разумков заявив, що у відставку не йде, що йому подобається ця робота, і що «Подоляка не читає».

Також Дмитро Разумков заявив, що наразі не задіяний у будь-яких політичних проектах. Каже, що на це немає часу.

Нагадаємо, що нещодавно гвинтокрил, яким летів спікер, здійснив вимушену посадку у Херсоні. Дмитро Разумков пізніше розповів, що це сталося через технічну несправність.

Фото Дмитра Разумкова із соціальних мереж.

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