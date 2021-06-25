Рефередуму щодо стіни на Донбасі неможливо провести за законом, — Разумков про ініціативу Зеленського

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував недавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не виключає винесення на всеукраїнський референдум питання про «стіну» на Донбасі, якщо не вдасться «домовиться з США, ЄС і Росією».

Під час прес-конференції спікер нагадав, що, відповідно до закону, на референдум не можуть виноситься питання, пов'язані з територіальною цілісністю. І додав, що Зеленський, ймовірно, говорив про «заморожування» ситуації з тимчасово окупованими районами Луганської та Донецької областей.

На його думку, «заморожування» — не дуже добрий шлях, бо повернуться до первинних позиціях буде складно.

«Думаю, що українці не підтримають рішення, пов'язані з втратою Криму або частини східних областей України», — додав Разумков.

Також спікер відреагував на чутки про його можливу відставку, заявивши, що йому робота подобається і що з президентом та його підлеглими у нього нормальні відносини.

Фото — скріншот.

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