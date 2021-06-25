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Політика

Зрив саміту ЄС — Путін: у МЗС вирішили жорстко поговорити з послами Німеччини та Франції

13:05 25 червня 2021
європа

Після того, як учасники саміту Євросоюзу не підтримали ідею лідерів Німеччини і Франції про прямі переговори з Володимиром Путіним, українська сторона з'ясує, як «креативна ідея» про саміт «ЄС — Росія» в принципі з'явилася в публічному просторі. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що саміти між Росією і Європою були заморожені після анексії Криму в 2014 році. Сім років по тому до ідеї про прямі переговори повернулися.

«Цей неприємний і несподіваний напад ми відбил … Поспілкуємося з послами Німеччини, Франції. Хочемо краще розуміти, які наміри переслідують Берлін і Париж і як це співвідноситься з санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників в Нормандському форматі», — зазначив міністр.

Тим часом в Кремлі впевнені, що рішення Євросоюзу не проводити саміт — не остаточне, і є ще шанс, що Європа передумає. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков озвучив сподівання Кремля на відновлення діалогу
Москви і Брюсселя.

Нагадаємо, більшість країн ЄС підтримали не тільки відмову від саміту з Путіним, а й посилення санкцій проти РФ.

Фото southeusummit.com

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