Результати «Великого будівництва»: масштабний фестиваль ZOUND 2021 переїжджає на Хортицю

28−29 серпня на острові Хортиця відбудеться великий музичний фестиваль європейського рівня ZOUND 2021. Фестиваль перенесли із Запоріжжя на територію легендарного острова, повідомили організатори заходу.

Як відомо, цей рік стане роком відродження Хортиці: масштабне відновлення острова включили до «Великої реставрації» — ініціативи у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

За словами організаторів, ZOUND 2021 — це 25 відомих артистів, 2 сцени, 42 години живої музики, 30 точок вуличної їжі та 15 тисяч відвідувачів.

«Хортицю, як місце проведення фестивалю, ми вибрали не випадково. Зараз йде відродження острова, цього місця сили. Тому ми теж дуже хочемо відродити цю силу, через культуру, музику та залучення молоді. Ще одна мета — прищепити Україні культуру фестивального руху», — заявив представник компанії-організатора Fishcanfly Володимир Бригинець.

Цього року в рамках фестивалю прозвучать всі можливі альтернативні течії сучасної музики (рок, хіп-хоп, етно, edm).

Фестиваль ZOUND 2021 умовно буде поділено на дві частини — дві сцени. Перша — денна, на якій виступлять представники рок, хіп-хоп, етно стилів. І друга — нічна, біля якої після заходу сонця зберуться всі фанати якісної електронної музики. Учасниками фестивалю стануть: «Бумбокс», «Порнофільми», Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, «Кис-Кис», 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o. Torvald, Louna, Noize MC".

Окрім живої музики, на гостей фестивалю чекають безліч різноманітних зон з активностями: зона з аніматорами, луна-парк та фуд-корт. Для зручності з центральних частин міста Запоріжжя будуть також курсувати безкоштовні автобуси, які доставлять відвідувачів до місця проведення фестивалю.

Кількість відвідувачів залежатиме від карантинних обмежень, актуальних на момент проведення фестивалю. На території чергуватимуть медики «швидкої допомоги». Кожному гостю видадуть маску та проведуть температурний скринінг. Усі конструкції, що будуть на фестивалі — тимчасової споруди, які легко збираються та розбираються, не залишаючи ніяких пошкоджень та будівельного сміття.

Партнером фестивалю ZOUND 2021 та проєкту з відновлення знакових об'єктів на Хортиці виступає компанія Метінвест.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми президента «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми на Хортиці планують відновити парк, зробити логістику, спортивні об'єкти, збудувати новий музей та завершити реконструкцію Запорізьких мостів, якими можна буде зручно та комфортно дістатися острова.

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