Експерт Дмитро Марунич звернув увагу на новий скандал навколо заступника голови НБУ Катерини Рожкової, пишуть «Українські новини».

«Як з'ясували» Подробиці", замість оплати судів для стягнення активів екс-власника банку Ігоря Коломойського державний «ПриватБанк» оплачує через юркомпанії «Астерс Консалт» послуги PR для відбілювання репутації топчиновниці Нацбанку. Кілька місяців тому один з інтернет-видань опублікувало розслідування про уявну боротьбу держменеджменту банку з ексвласниками. У ньому фігурує юркомпанія «Астерс Консалт» зі статутним капіталом в 800 грн, яка освоїла майже 700 млн грн". Та обставина, що юркомпанія в принципі не може надавати банківські послуги, тодішнє керівництво НБУ не надто хвилювало. Як і те, що перші 125 млн грн «на боротьбу» пішли підряднику без оголошення конкурсу", — цитують" Українські новини «Маруніча.

«Цікаво, чи знають в МВФ, що гроші з державного „ПриватБанку“ йдуть не на суди з Коломойським, з яким, схоже, Рожкова давно домовилася, а на відбілювання підмоченого реноме самої Рожкової? Ще більше дивує відсутність реакції правоохоронних органів», — задається питанням експерт.

На думку Марунича, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб залишає займану посаду. Але, вважає експерт, скандали не вщухнуть, поки Рожкова «при посаді». Можливо, зійдуть нанівець судові розгляди, ініційовані ними проти Нацбанку.

«Він і Рожкова — єдині члени правління НБУ, які зберегли посади після зміни глави Нацбанку в липні 2020 року. А в жовтні 2020-го Сологубу і Рожкової Рада НБУ висловила недовіру і оголосила догани. Сологуб і Рожкова почали судитися з роботодавцем, але в підсумку бажання отримати додаткову грошову компенсацію від НБУ виявилося безуспішним. Напередодні свого звільнення з НБУ Сологуб повністю відмовився від своїх позовних вимог в Київському апеляційному суді, а в столичному Печерському — і зовсім програв», — нагадав Марунич.

Нагадаємо, ГБР розпочало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину стосовно причетних до неправомірної розтрати коштів на юридичні послуги компанії «Астерс Консалт» «ПриватБанку» і зловживань співробітників Національного банку України (НБУ), зокрема заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, яка може бути причетна до виведенню 900 млн грн з «ПриватБанку».

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