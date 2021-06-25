Хоча до чергових президентських виборів ще 3 роки, на Банковій почали готувати технічних кандидатів, аби «вирішити» проблеми з конкурентами. Першим таким кандидатом, схоже, став мер Дніпра Борис Філатов, який має відібрати голоси у Віталія Кличка, та не дати меру Києва вийти до другого туру виборів. Про це у своєму блозі на ЛІГА.net пише Андрій Вігірінський, правник та аналітик.

Вігірінський зазначає, що саме фігуру Кличка Банкова розглядає як найбільш небезпечного для себе супротивника. Він не так давно виграв столичні вибори з фантастичним результатом у понад 50%. При цьому зганьбив ставленицю Зеленського — Ірину Верещук. А з початку пандемії мер Києва неодноразово вступав в конфронтацію з центральною владою щодо підходів у боротьбі з коронавірусом. При цьому він виступав не лише як мер найбільшого міста, але і як голос регіональних еліт — з позицій голови Асоціації міст України.

Вже навесні цього року у столичних комунальних підприємствах відбулись обушки податківців та правоохоронців. А на початку червня в Хмельницькому пройшов Конгрес регіональних та місцевих влад, куди голова Асоціації міст не запросили. Формально очільником Палати місцевих влад цього конгресу був обраний Андрій Садовий, але ключовим спікером став його заступник і мер Дніпра Борис Філатов.

Саме Філатов став основним ньюз-мейкером після конгресу, виправдовував відсутність на конгресі Кличка та брав на себе роль представника інтересів всього місцевого самоврядування. Паралельно Філатов та його давній бізнес-партнер Геннадій Корбан різко знизили градус критики на адресу Зеленського та його Офісу. На Банковій відповіли взаємністю.

«Протягом поточного року громадськість не шокують новинами про завершені та скеровані до суду кримінальні провадження щодо представників мерії Дніпра, які мали б бути логічним наслідком розслідування злочинів, у рамках яких, у 2019−2020 роках працівниками СБ України, ледь не щомісяця обшукували комунальні підприємства та установи Дніпра. В логіці української політики це зазвичай свідчить про появу нового, ситуативного політичного альянсу», — розмірковує Вігірінский.

Власне, такий альянс зараз вигідний як «господарям» Дніпра, так і Банковій. Філатов іміджево розмиває та організаційно ослаблює Кличка, оскільки теж є вихідцем з місцевого самоврядування, теж представляє інтереси місцевої влади, але в межах Палати місцевих рад, а не Асоціації міст України. А слід розуміти, що для Кличка саме Асоціація міст України — це ключ до роботи з регіональними елітами та розгортання власної кампанії напередодні виборів, після того як його партія, фактично, розчинилася у «Блоці Петра Порошенка». А для дніпровців, в основному Корбана, це не лише можливість «спати спокійно», але і новий шанс на вихід у загальнонаціональну політику з «Пропозицією», після розгрому Порошенком проєкту «Укроп».

Саме тому вже в найближчий час можна очікувати на подальший тиск на столичного мера та створення максимально сприятливих умов для «техніка» з Дніпра.

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter