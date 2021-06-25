Мітинг під ОП: ЗМІ з'ясовували, чому активісти вимагають відставки Данилова

25 червня біля будівлі Офісу президента зібралися сотні ветеранів АТО, активістів, волонтерів і націонал-патріотів, які повністю заблокували вулицю Банкову і вимагали відставки секретаря РНБО Данилова та реальних санкцій проти партії ОПЗЖ і її лідера Віктора Медведчука, аж до кримінальної відповідальності за державну зраду, пише KV.

Під час виступів, як передає «КіевVласть», мітингувальники нагадали, що протягом останніх місяців РНБО і його секретар Олексій Данилов постійно потрапляють у скандали, через що активісти назвали його «кремлівським агентом».

«Засідання РНБО, які відбуваються мало не щоп'ятниці, майже перетворилися у шоу-постановки і стали об'єктом глузування. Це тому, що є зовнішній ефект у вигляді телекартинки, гучних прізвищ і мільярдних цифр, а ефективності — нуль», — цитує активістів «КіевVласть».

Також за інформацією видання, учасники мітингу хотіли запитати у президента Володимира Зеленського, чому РНБО на чолі з Даниловим тільки симулює боротьбу з кремлівськими агентами в Україні?

«Необхідно заборонити партію ОПЗЖ як агентів впливу кремлівського режиму і відкрити кримінальні впровадження за державну зраду по відношенню до всіх нардепів і активних членів ОПЗЖ. Жоден депутат від ОПЗЖ не постраждав. „Домашній арешт“ Медведчука фактично вивів його з-під удару — незаконні доходи не припинені, рахунки не оштрафували. Він так і продовжує жити в своїх особняках і проводить антидержавну діяльність», — заявив представник всеукраїнського руху ветеранів та інвалідів АТО Михайло Сліпченко.

На думку мітингувальників, користь для держави від такої діяльності РНБО викликає сумнів, і вони звернулися із закликом до влади з приводу справжніх санкцій: «З приводу нібито „жорстких“ санкцій то проти „злодіїв в законі“, то проти контрабандистів, то проти „російських агентів“… де кримінальні справи, де підсудні, чому прокремлівські телеканали остаточно не закриті, де конкретні результати?».

Фото: ASPI News

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