Всі бояться бути з Росією у прямій війні, — німецький дипломат про членство України в НАТО

Україна, що отримала в НАТО статус партнера з розширеними можливостями, стане членом Альянсу, коли буде готова до цього і з'явиться «політичне вікно можливостей». Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Безперечно. Тому що одна з переваг НАТО — п'ята стаття Вашингтонського договору. І все бояться бути з Росією у прямій війні», — уточнила посол.

Дипломат акцентувала увагу на тому, що НАТО постійно співпрацює з Україною. Через скупчення російських військ на кордоні з Україною керівництво Альянсу зустрілося з головою МЗС Кулебою раніше, ніж планувалося. НАТО дуже уважно стежить за тим, що відбувається навколо України.

За словами посла, Україна зараз не може отримати й План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), тому що Альянс — це консенсусна організація. Сильні європейські гравці, Німеччина і Франція, поки не відноситься до тих країн, які підтримують ПДЧ для України. Є ще США, Великобританія, Канада.

«Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в Організації», — уточнила дипломат.

На питання журналіста, чому НАТО взяла під свою парасольку країни Балтії, незважаючи на палкі заперечення Росії, Фельдгузен заявила, що «це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей».

Нагадаємо, після зустрічі Байдена і Путіна в Женеві, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність прямого діалогу ЄС з господарем Кремля. На саміті ЄС на рівні глав держав і урядів її ініціативу не підтримали.

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