27.22 / 27.46 32.43 / 32.86
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Всі бояться бути з Росією у прямій війні, — німецький дипломат про членство України в НАТО

11:53 27 червня 2021
прапори

Україна, що отримала в НАТО статус партнера з розширеними можливостями, стане членом Альянсу, коли буде готова до цього і з'явиться «політичне вікно можливостей». Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Безперечно. Тому що одна з переваг НАТО — п'ята стаття Вашингтонського договору. І все бояться бути з Росією у прямій війні», — уточнила посол.

Дипломат акцентувала увагу на тому, що НАТО постійно співпрацює з Україною. Через скупчення російських військ на кордоні з Україною керівництво Альянсу зустрілося з головою МЗС Кулебою раніше, ніж планувалося. НАТО дуже уважно стежить за тим, що відбувається навколо України.

За словами посла, Україна зараз не може отримати й План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), тому що Альянс — це консенсусна організація. Сильні європейські гравці, Німеччина і Франція, поки не відноситься до тих країн, які підтримують ПДЧ для України. Є ще США, Великобританія, Канада.

«Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в Організації», — уточнила дипломат.

На питання журналіста, чому НАТО взяла під свою парасольку країни Балтії, незважаючи на палкі заперечення Росії, Фельдгузен заявила, що «це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей».

Нагадаємо, після зустрічі Байдена і Путіна в Женеві, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність прямого діалогу ЄС з господарем Кремля. На саміті ЄС на рівні глав держав і урядів її ініціативу не підтримали.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кароль

«Поважаю себе»: Кароль зупинила концерт в Одесі, відчитавши організаторів

Винник та Таюне

«Дівчинка-богиня»: кохана Олега Винника Таюне зачарувала образом «бандитки»

Нікітюк

«Вже не та»: Нікітюк похвалилася грошима й квадратними метрами

Софія Ротару

Розірвав на шматки: музикант Софії Ротару розповів, як покійний чоловік співачки відреагував на написаний ним портрет

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.