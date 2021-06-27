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Політика

«Північний потік-2»: кандидати на місце Меркель пригрозили Росії

16:18 27 червня 2021
Північний потік-2

Кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет та від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц під час дискусії кандидатів у канцлери, організованої суспільно-правовим телеканалом ARD і Мюнхенською конференцією з безпеки заявили про готовність припинити транспортування російського газу газопроводом «Північний потік-2», якщо Кремль порушить зобов'язання перед Україною, повідомляє Deutsche Welle.

«Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід. — Авт.) можна зупинити в будь-який час — навіть тоді, коли газопровід буде готовий — адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто», — сказав Лашет.

У свою чергу, Шольц заявив, що Путін бачить у цьому проєкті не лише економічну вигоду, проте Німеччина розглядає «Північний потік-2» «чисто економічно».

«Погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через завершений у майбутньому газопровід», — стверджує Шольц.

Кандидатка від Зелених Анналена Бербок знову наголосила, що перш за все не треба було будувати цей спірний газопровід, і наголосила на ще одному дозволі, необхідному для його запуску.

«Цей дозвіл не повинні надавати», — наголосила Бербок і додала, що президент РФ Володимир Путін хоче дестабілізувати Україну за рахунок «Північного потоку-2».

Як писали «ФАКТИ», раніше держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом заявив, що російський газопровід «Північний потік-2» — геополітичний проект, реалізація якого загрожує безпеці України. За його словами, Білий дім проти появи у Кремля ще одного важілю тиску на країни Європи.

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