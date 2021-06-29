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Політика

Незаконні звалища мера Кам’янського Білоусова отруюють городян, — ЗМІ

10:40 29 червня 2021
мер Кам&#39;янського Андрій Білоусов

За сприяння мера Кам'янського (Дніпропетровська область) Андрія Білоусова в місті існує незаконне звалище, яка отруює кам'янчан і руйнує екологію, створюючи загрозу здоров'ю людей. Про неконтрольовану ситуацію зі звалищем твердих побутових відходів, повідомляє Delo.ua.

Як пише видання, попри те, що звалище по вулиці Дорожня вкрай негативно впливає на стан екології в місті, мер Андрій Білоусов вважає за краще не помічати проблеми, ігноруючи тиск з боку медіа, громадськості та рішення судів.

«На скарги і петиції небайдужих громадян в Кам'янському влада міста, як правило, відповідає відписками. Історія ж з експлуатацією без дозвільних документів полігону з утилізації побутових відходів по вулиці Дорожній навіть дійшла до суду. Жовтневий районний суд зобов'язав Дніпропетровську обласну прокуратуру внести відомості по цій справі до ЄРДР», — йдеться в матеріалі.

Правоохоронні органи з'ясували, що звалище працює незаконно і без висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище.

3 червня 2019 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд встановив, що «місце розміщення побутових відходів є неорганізованим джерелом шкідливих викидів та забруднюючих речовин в атмосферу». Крім того, на КП КМР «Комунальник», яке відповідає за полігон, відсутній звіт по інвентаризації викидів та дозвіл на викиди, що є порушенням вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

«Втім, рішення судів не бентежать комунальне підприємство, яке підпорядковане міському голові Білоусову і його команді, — вони продовжують їх ігнорувати. Оскільки рішення судів щодо заборони діяльності полігону з утилізації побутових відходів не було виконано владою міста, Кам'янське відділення поліції навіть відкрило кримінальне провадження», — пише видання.

За організацію незаконного звалища, яке завдає величезної шкоди навколишньому середовищу і несе загрозу здоров'ю кам'янчан, загрожує кримінальна відповідальність відразу за двома статтями: ст. 236, а також ст. 239 КК України.

«Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років без права займати певні посади на строк до трьох років», — підкреслюють журналісти.

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