ЗМІ пояснили, чому транспортний комітет блокує боротьбу з корупцією в сфері видачі документів морякам

Незважаючи на рішення профільного транспортного комітету ВР підтримати та винести до залу законопроєкт, який дозволить прибрати корупцію в сфері видачі та продовження дії документів у морській галузі, в порядку денному на поточний тиждень його так і не виявилося. Причина може бути в небажанні членів комітету розлучатися з великою корупційною «годівницею» обсягом 6−8 млн доларів щомісяця, пише видання «Коментарі».

У матеріалі нагадали, щоб отримати підтвердження права працювати на морських судах, моряки в Україні повинні кожні п'ять років проходити спеціальні іспити і оновлювати документи.

«За даними профільних асоціацій, вартість пакета паперів з „правильними“ результатами навіть електронних тестів й іншими необхідними доказами для продовження професійної діяльності може сягати 8 тис. доларів з людини. Законопроєктом 3944 пропонується запровадити міжнародні стандарти пролонгації документів», — йдеться в публікації.

Як зазначається в матеріалі «Коментарів», в ЗМІ неодноразово звучали прізвища бенефіціарів схеми з корупційною видачею документів морякам. Серед них, зокрема, називали екс-міністра інфраструктури Владислава Криклія.

«Також одним зі „стовпів“ схеми називають главу транспортного комітету Юрія Кисіля. Крім того, глава виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявляв про інтерес у питанні поборів з моряків народного депутата від Миколаївської області Ігоря Негулевського. У кулуарах фігурує й прізвище скандального Миколи Тищенка», — пишуть журналісти.

Нагадаємо, минулого тижня народний депутат, член правоохоронного комітету ВР Олександр Куницький оприлюднив черговий фрагмент запису засідання транспортного комітету, на якому розглядався законопроєкт 3944, який пролежав у комітеті рік.

«У першій частині відеозапису на каналі Куницького видно, як глава комітету Юрій Кисіль намагається заблокувати розгляд документа на комітеті», — пишуть «Коментарі».

Як наголошується в публікації, з другої частини відео стає зрозуміло, що законопроєкт 3944 категорично не сприймає і ще один видатний член комітету — Микола Тищенко.

«Під час обговорення документа про спрощення процедур переатестації моряків Тищенко раптом почав обурюватися, що комітет нібито втрачає свою суб'єктність», — зазначають «Коментарі» і цитують народного депутата: «Ми сьогодні стоїмо на порозі — ми комітет або об нас витирають ноги. Нехай депутати [автори законопроєкту] приходять і працюють в наш комітет, а не десь в офісі вони отримали під диктовку, а ми гриву опустили й піднімаємо руки [за його винесення в зал].

«Ми або команда, або не команда», — звернувся Тищенко до колег з комітету. «Не було ще такого за два роки, поки ми тут, щоб нас нагинали. А зараз нас нагинають», — заявив Тищенко.

Журналісти нагадують, що Кисіль, Негулевський та Тищенко вже не вперше фігурують у скандалах разом.

«Наприклад, раніше ЗМІ писали, що Кисіль і Негулевський взагалі зійшлися на темі дорожніх підрядів: Негулевський після приходу до Ради різко став одним з ключових дорожніх будівельників Миколаївської області. Крім того, близько року тому генеральний директор і власник ТОВ СП „Нібулон“ Олексій Вадатурський прямо звинувачував тодішнього міністра Владислава Криклія, а також Тищенка та Негулевського у співпраці з офшорними компаніями, які блокують розвиток вітчизняного вантажного флоту», — наголошується в матеріалі.



Як писало видання «Дело», Кисіль, Негулевський та Тищенко були учасниками ще одного скандалу, пов'язаного з портом «Південний»: «Вони планували взяти під контроль буксирувальний флот порту».

Крім того, ЗМІ писали про нібито причетність Кисіля й Тищенка до схем колишнього глави Державної адміністрації морського транспорту Сергія Звягінцева, пов'язаних з незаконним транзитом російських танкерів з нафтопродуктами, які нібито курсували територіальними водами України за спеціальним дозволом адміністрації.

«Однак варто все ж зазначити, що профільним комітетом дана рекомендація прийняти в цілому законопроєкт 3944 у першому читанні. А значить, чи буде зроблений перший крок до реформування морської галузі, чи ні, тепер залежить від кожного депутата в сесійній залі», — резюмує видання.

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