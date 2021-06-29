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Політика

За стандартами FINA: як виглядає унікальний водний комплекс, зведений у Мелітополі за програмою Зеленського

12:02 29 червня 2021
ВСК у Мелітополі

У мережі опублікували фото Мелітопольського водно-спортивного комплексу, акредитованого за нормативами Міжнародної федерації плавання FINA. Фото унікального ВСК, який побудували в Запорізькій області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», розмістив Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook.

У двоповерховій будівлі для зручності спортсменів розмістили два басейни: основний і тренувальний.

Основний басейн розрахований на 8 доріжок довжиною 25 метрів і шириною 2,5 м, з можливістю розширення до 10 доріжок шириною 2 м, що відповідає нормативам Федерації плавання України.


Одночасно в основному басейні можуть тренуватися до 64 осіб. Глядацькі трибуни вміщують до 300 глядачів.


Водно-спортивний комплекс Мелітополя підходить для проведення змагань як національного, так і міжнародного рівня.

Хоч ВСК розрахований для тренувань професійних спортсменів, відвідувати басейн можуть усі городяни, які бажають займатися водними видами спорту.

Загальна вартість реалізації проєкту склала 78 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році планують побудувати і реконструювати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.

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