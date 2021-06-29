Політолог Олексій Голобуцький запідозрив міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова в лобіюванні нагородження свого батька Михайла Чернишова почесним орденом «За заслуги» II ступеня. Про це експерт повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Гендиректора ТОВ „Вестрон“ Чернишова Михайла Анатолійовича вписали в список на цю нагороду в указі президента, приуроченому до Дня Конституції», — написав експерт.

Як зауважив Голобуцький, справа не стільки в ордені, як у факті використання службового становища особою, що претендує зайняти прем'єрське крісло. Якщо це станеться, масштаб зловживань Чернишовим може зрости багаторазово, оскільки й повноважень у нього буде набагато більше, ніж зараз.

«Насторожує те, з яким цинізмом посадовець отримує вигоду для себе і своїх родичів, використовуючи службове становище. Ще тривожніше стає від чуток про можливе прем'єрство Чернишова. Про це вже не раз писали і ЗМІ, з посиланням на свої джерела. Уявляєте собі масштаби можливих зловживань, якщо його наділять повноваженнями голови виконавчої влади?! Адже очевидно, що якщо сьогодні Чернишов вибив нагороду для батька, то на посаді прем'єра він швидше за все не зможе протистояти кумівству і організації розпилу і дерибану українського бюджету», — пише політолог.

Він вважає, що на тлі цієї історії тим, хто приймає рішення, варто сильно замислитись, чи потрібен Україні прем'єр-міністр, не здатний встояти перед спокусою в особистих інтересах.

«Історія з орденом чітко показала подвійне дно Чернишова. Він не пройшов випробування владою», — дійшов висновку Голобуцький.

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