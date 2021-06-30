Київський апеляційний суд визнав голову ГО «Наші гроші» Олексія Шалайського винним у приховуванні відомостей про власників однойменного сайту. Суду довелося звертатися до реєстратора, щоб отримати необхідну інформацію. Подробиці розповів у Facebook Юрій Голик.

Колишній позаштатний радник голови Дніпропетровської ОДА звернувся до суду в зв'язку з публікацією на сайті «Наші гроші», зробленої в 2017 році. У ній журналіст Юрій Ніколов звинувачує керівництво Дніпропетровської ОДА в завищенні вартості ремонту траси Дніпро — Запоріжжя. Але при цьому, зазначає Голик, прирівнює ремонт чотирисмугової траси першої категорії до ремонту менших доріг.

У відповідь на запит адвокатів Голика щодо власників сайту Шалайський повідомив, що ГО «Наш гроші» не є такою.

«У своїх поясненнях Шалайський послідовно продовжував допускати описку в найменуванні власного ГО, називаючи її не „Наші гроші“, а обрізане „Наш гроші“, вважаючи, що така безглузда, але послідовна позиція гідна професії журналіста, що ратує за загальну прозорість. Жартів Шалайського не зрозуміли і щодо нього було складено протокол про адміністративне правопорушення, який переданий на розгляд до суду», — пише Голик.

Суд рішенням від 16 червня визнав Шалайського винним у порушенні ч.5 ст.212−3 КоАП (неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності).

«Розчарований, що такі поважні борці з корупцією, як ГО „Наші гроші“, у своєму бажанні залишитися інкогніто йдуть шляхом стандартного анонімного „антикорупційного“ смітника. Маю велику надію, що сайт nashigroshi.org не виявиться зареєстрованим на якусь панамську або іншу екзотичну офшорку. Скоро дізнаємося це, суд витребував необхідні дані у реєстратора», — прокоментував Голик.

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