На посаду керівника «Укрзалізниці» найближчим часом може повернутися Олександр Завгородній, який вже обіймав цю посаду з приставкою «в. о.». за часів президентства Петра Порошенка. При цьому Завгородній відзначився участю у низці корупційних скандалів як в період перебування на чолі УЗ, так і до призначення, йдеться в матеріалі «Delo.ua».

У статті нагадали, як журналісти «Української правди» дізналися, що під час роботи головним інженером і першим заступником керівника Придніпровської залізниці Завгородній допомагав фірмі свого сина та брата («Сферастрой-Інвест») отримувати підряди на створення залізничної інфраструктури.

«У 2007 році Придніпровська залізниця провела тендер на капітальний ремонт прибудови до будівлі управління держпідприємства. „Сферастрой-Інвест“ виграла тендер, запропонувавши майже 3 млн гривень за свої послуги, при цьому при підписанні договору сума була збільшена до 3,2 млн гривень», — розповіло видання, додавши, що пізніше компанія уникла виплати боргу державі, почавши процедуру банкрутства.

Тісний зв'язок залізничника з бізнесом його родини знову став предметом обговорення журналістами та експертами після того, як Завгородній очолив «Укрзалізницю» у 2015 році.

«У квітні 2016 року вийшло нове журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що після правління вже колишнього глави УЗ Олександра Завгороднього компанія його брата залишилася винна „Укрзалізниці“ близько мільйона гривень. „А. С. Інжиніринг Груп“ сім'ї Завгороднього заборгувала „Одеській залізниці“ майже мільйон гривень за користування вагонами та зберігання вантажу. На судове засідання представники компанії не з'явилися тричі», — зазначило видання.

Діяльність Завгороднього на посаді керівника «Укрзалізниці» також стала предметом колективного депутатського звернення до прем’єр-міністра, генпрокурора, керівників СБУ та НАБУ. У зверненні йшлося про масштабні зловживання Завгороднього на загальну суму понад 800 млн грн та співпрацю «УЗ» з компаніями та банками, пов’язаними з родиною Віктора Януковича.

Як пояснили журналісти, обійняти посаду Завгородньому могли допомогти «куратори галузі», які поставили перед головою УЗ завдання з розчищення дороги на ринок перевезень для російських і українських олігархів: «Зокрема, факти вказують на співпрацю екс-голови УЗ зі структурами Ріната Ахметова. Завгородній значно збільшив кількість локомотивів на потоках до Маріуполя, де розташовані два металургійних активи СКМ: ММК ім. Ілліча та «Азовсталь, для чого тодішній в. о. глави навіть забрав локомотиви з пасажирських перевезень».

В матеріалі підкреслюється, що нинішня влада не повинна допускати до праці на державних посадах настільки токсичного персонажа часів Порошенка з довжелезним корупційним шлейфом.

«Але, судячи з усього, послуги Завгороднього з реалізації чужих бізнес-стратегій знову комусь знадобилися», — констатувало видання «Дело».

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