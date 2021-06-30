Днями президент України Володимир Зеленський та Верховна Рада ухвалили низку важливих рішень про автоматичну фіксацію та нарахування штрафів за перевантажені вантажівки. Жорсткий контроль з боку держави забезпечить збереження й довговічність доріг, зокрема тих, що відновлюють і будують у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомив політичний експерт Сергій Биков.

Йдеться про два закони: 28 червня Володимир Зеленський підписав закон про автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових параметрів. Крім того, 29 червня Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю». Очікується, що президент незабаром його теж підпише.

За словами Бикова, таким чином Рада та президент поставили жирну крапку на нахабстві перевізників, які «плювати хотіли на те, що від такої ваги на суцільну вибоїну може перетворитися дорога навіть першої категорії».

Порушення габаритно-вагових норм відтепер карається чималими штрафами:

перевезення вантажів без необхідних документів — 17 000 грн, для міжнародних перевезень — 34 000 грн;

перевищення габаритно-вагових нормативів — штраф від 8 500 грн до 51 000 грн;

відмова від габаритно-вагового контролю або відмова від зупинки на вимогу — 51 000 грн.

«Три-чотири таких штрафи — та їздити стане невигідно. Дешевше продати машину», — пише експерт.

Одночасно підготовлена технічна база, яка забезпечить дотримання правил. Так, зі стартом у 2020 році програми президента Зеленського «Велике будівництво» на дорогах з'явилися системи WIM (зважування у русі), які автоматично фіксують порушення та штрафують перевантажені вантажівки.

«З WIMом не домовишся, йому не покладеш на лапу, проїхав по трасі перевантаженим — автоматично чекай штрафу з декількома нулями. За останні півтора року на дорогах встановлено 48 майданчиків Weigh-in-Motion, далі буде ще», — додав Биков.

Він зазначив, що у рамках «Великого будівництва» держава вкладає величезні кошти платників податків у розвиток українських доріг.

«Це обличчя нашої країни, безпека для людей та шлях для інвестицій. Розбивати це обличчя нахабством перевізників — просто нечесно щодо 40 мільйонів українців», — констатував Сергій Биков.

Нагадаємо, за даними соціологічної групи «Рейтинг», за два роки президентства Зеленського українці найбільше оцінили саме «Велике будівництво».

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