Через зростаючі масштаби контрабандних потоків Верховна Рада розглядає законопроект № 5420 про криміналізацію контрабанди, що був внесений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Втрати державного бюджету через ухилення від сплати податків та митних платежів за рахунок контрабандних потоків обчислюють у 45 млрд грн на рік, а президент назвав суму збитків держави через контрабанду в 300 млрд грн, повідомляє «Економічна правда».

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, контрабанда товарів, зокрема й підакцизної продукції, досягла таких масштабів, що вже загрожує національній безпеці держави.

«Але сьогодні те, що називають „контрабандою“, насправді нею не є, — зазначає „Економічна правда“. - Адже з 2011 року юридично це лише незаконне переміщення товарів через державний кордон. Саме це пом’якшення покарання використовують наразі контрабандисти, збільшуючи обсяги перевезення, в першу чергу, підакцизних товарів: тютюну та алкоголю».

За даними моніторингу Kantar Україна, рівень нелегальної торгівлі тютюном в лютому цього року сягнув 12,8%, що є рекордним показником з 2011 року, відколи компанія проводить це дослідження. Експерти оцінюють втрати бюджету у 11,8 млрд грн у 2021 році.

«Ми вже півтора року намагаємося по-різному вирішити проблему контрабанди, однак пишатися досі нічим. Саме тому це питання вийшло на найвищий державний рівень», — каже Гетманцев.

23 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свій законопроєкт № 5420 і визначив його як невідкладний, в якому запроваджується кримінальна відповідальність за всю товарну контрабанду, але в окрему статтю виноситься контрабанда підакцизних товарів.

Зокрема, для підакцизної контрабанди пропонується встановити штраф у 340−680 тис. грн або позбавлення волі на термін від 3 до 6 років для правопорушень, де загальна вартість предметів контрабанди складає від 56,75 тис. грн до 454 тис. грн. Такий злочин пропонується розцінювати як контрабанда у значних обсягах. При цьому якщо підакцизну контрабанду в значних обсягах вчиняє раніше судима особа, група осіб за попередньою змовою або чиновник з використанням службового становища, штраф зростає до 1,27−2,04 млн грн або позбавлення волі на термін 6−11 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.



Таке ж покарання пропонується і для контрабанди підакцизних товарів у великих розмірах, якими законопроєкт визначає товари на суму дорожче 454 тис. грн.



Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що без криміналізації контрабанди просунутися в боротьбі з нею буде складно.

Так, декриміналізація покладала надії на те, що введення адміністративної відповідальності спростить конфіскацію контрабандних партій товарів.

«Ми проаналізували дані за 10 років, особливо за останні роки, та побачили, що при очевидному зростанні контрабанди не зростає кількість конфіскованих товарів. Ті злочинні мережі і організовані злочинні групи, які працювали в цій площині, лише посилились, бо уникають негласних слідчо-розшукових дій. При цьому задіюють посадових осіб і вчиняють цей злочин ще більш сміливо», — вказує народний депутат.



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