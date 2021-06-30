Народний депутат України V-VI скликань від «Блоку Юлії Тимошенко» Микола Ковзель, який контролював до 2010 року «Укрзалізницю» та Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК), судиться у Майямі (США) з Національним банком України в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Про це йдеться в розслідуванні громадської організації «Бюро аналізу політики».

За словами експерта бюро політолога Віктора Бобиренко, Ковзель тримав 130 млн доларів в «Брокбізнесбанку». Власником банку значився «молодоолігарх» сім'ї Януковича Сергій Курченко, який через іноземні філії «Приватбанку» Коломойського відмивав гроші. У 2014 році «Брокбізнесбанк» збанкрутував і вивів гроші за кордон.

«Однак судовий позов Ковзеля не до цих людей, а до Нацбанку України. НБУ нібито не стежив за операціями і дозволив грошам пропасти. І це при тому, що керував Нацбанком тоді інший член „сім'ї“ Сергій Арбузов. Але при цьому гроші Ковзель хоче отримати від платників податків, а водночас дискредитувати керівництво НБУ часів Порошенка, тому що саме вони виявили дірку у „Приваті“. Однак якщо копнути глибше історію взаємин Ковзеля та Коломойського, можна легко простежити, що цей позов був поданий в домовленості з Коломойським і в його інтересах», — каже Бобиренко.

Політолог вважає, що гроші Ковзель собі повернув ще у 2014 році в результаті особистих домовленостей з Курченком.

«Господарський суд Києва в 2014 році наклав арешт на активи Сергія Курченка за позовом „Інтертрансгруп“, яка намагалася стягнути 1,23 млрд боргу з „Брокбізнесбанку“. А через рік суд зняв арешт з активів Курченка. Приводом для зняття арешту стало те, що компанія „Інтертранс“ більше не зверталася до суду, що свідчить про те, що Ковзель і Курченко домовилися та справу тихо закрили. Є й сліди обміну активами: в 2014 році Ковзелю вдається поставити в „Укрзалізницю“ свою людину Бориса Остапюка. Влітку, коли на Донбасі вже йшли військові дії, останній своїми рішеннями не тільки не вивів цінне майно, а й, навпаки, погодив постачання на Донецьку залізницю 30 тис. тонн дизельного пального. Реальним контролером активів на Донбасі став саме Курченко», — пояснює політолог.

За словами Бобиренка, щільне співробітництво Ковзеля та Коломойського почалося ще в 2009 році, коли вони спільно через суди вирішували свої бізнес-питання.

«Відомий суддя Олег Бачун ще з 90-х супроводжував у Львові всі справи місцевої „Укрзалізниці“, а після призначення Георгія Кірпи керівником останньої перебрався до Києва слідом за ним. Надалі в суд приїжджає працювати рідний брат Миколи Ковзеля Петро — під їх розглядом всі справи „Укрзалізниці“ в київському господарському суді, а потім в ОАСК. Завдяки цьому прийняття судових рішень на користь компанії „Інтертраст“ у суперечках з „Укрзалізницею“ стає системним явищем і дохід Ковзеля щорічно становив близько 80 млн доларів. У 2007 році був створений Окружний адміністративний суд Києва, і першим його головою стає саме Олег Бачун — ставленик і соратник Миколи Ковзеля. У цей час Павло Вовк лише помічник депутата Сергія Ківалова. Бачун також приймає в ОАСК рідного брата Миколи Ковзеля Петра», — пояснює Віктор Бобиренко.

На думку політолога, саме зацікавившись можливістю впливати на ОАСК, Ігор Коломойський познайомився з Миколою Ковзелем.

«У 2009 році планувалася приватизація Одеського припортового заводу. Його хотіли отримати росіяни, і Юлія Тимошенко їм у цьому активно допомагала. Але завод також облюбував Коломойський, і його зацікавили можливості Ковзеля впливати на ОАСК. Уже в 2009 році ОАСК задовольнив позов „ДніпроАзоту“ Коломойського і унеможливив приватизацію ОПЗ у тому вигляді, як хотіла Юлія Тимошенко. Після цього рішення 9 з 12 потенційних учасників конкурсу на приватизацію різко відмовилися від участі. А картель з трьох претендентів, що залишилися, зіграв так, що ОПЗ продали українському ТОВ „Нортіма“ — ця фірма купила завод менше ніж за третину від його реальної ціни. Контролював „Нортіму“ Коломойський. А Юлії Тимошенко, яка лобіювала інших претендентів, довелося тиснути та скасовувати результати конкурсу. Це зіпсувало відносини Тимошенко й Ковзеля, але значно зблизило Ковзеля з Коломойським», — пояснює політолог.

За даними ЗМІ, колишній нардеп від «Блоку Юлії Тимошенко» Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський подали позов проти Нацбанку України до суду Майамі (Флорида, США) на суму 300 мільйонів доларів.

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