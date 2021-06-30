У партії «За майбутнє» пояснили, що зупинить звільнення вчителів

У регіонах дедалі більше загострюється кадрова проблема в середніх школах. Якщо в столиці молоді вчителі ще йдуть працювати за фахом, то в регіонах — масово звільняються. Спеціалісти не хочуть викладати в школах через відсутність гідних умов. Задля підтримки та мотивації шкільних учителів центральна влада має запровадити нову систему оплати праці й забезпечити житлом педагогів у сільській місцевості. Про це заявили в партії «За майбутнє».

На сьогодні чимдалі більше молодих учителів полишає школи і влаштовується на роботу не за фахом або ж узагалі виїжджає працювати за кордон. За офіційною статистикою, за останні шість років українські школи втратили третину педагогів віком до 30. За такої тенденції через 10 років українських дітей нікому буде навчати.

«Причина насамперед полягає в низьких зарплатах. Адже за наявної системи оплати праці при однаковому навантаженні молоді вчителі отримують майже вдвічі нижчу зарплату, ніж їх більш досвідчені колеги. Проблема криється і в забезпеченні власним житлом молодих педагогів, які працюють у сільській місцевості та малих містечках. У місцевих громад не завжди є на це кошти, а державна допомога для вирішення цієї проблеми не передбачена», — пояснюють у партії «За майбутнє».

Як наслідок, відмітили у політсилі, у регіонах чимдалі гостріше постає питання старіння педагогічних колективів шкіл: «За офіційними даними, з 2014 року кількість шкільних учителів віком понад 60 років зросла більш як на 40%. Безумовно, досвідчені педагоги потрібні в школах, проте їм набагато важче впроваджувати нові освітні методики, ніж молодшим колегам».

Партія «За майбутнє» вважає, що уряд має розробити й запровадити нову систему оплати праці шкільних учителів, яка реально мотивуватиме їх працювати за фахом. Крім того, у бюджеті 2022 року слід передбачити державну підтримку на придбання власного житла для молодих педагогів, які працюють у сільській місцевості.

«Діти в регіонах мають отримувати якісну освіту, а вчителі — гідну зарплату й житло», — наголосили в політсилі.

Як повідомлялося раніше, у регіонах України загострилася проблема фінансування системи середньої освіти. Майже половина громад відчуває суттєвий дефіцит коштів на зарплати вчителям та забезпечення матеріально-технічної бази шкіл. У результаті якість і доступність освітніх послуг для дітей у регіонах критично знижується. Лідер партії «За майбутнє», народний депутат Ігор Палиця заявив, що для вирішення проблеми необхідно терміново змінити систему розрахунку потреб громад і збільшити центральну освітню субвенцію для місцевих бюджетів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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