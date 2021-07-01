У Миргороді збудують сучасний басейн за програмою Зеленського «Велике будівництво»

У Миргороді Полтавської області найближчим часом почнеться будівництво нового басейну. Проєкт буде реалізовано у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомляє Полтавська ОДА, басейн буде збудовано на міському стадіоні «Старт», який оновили торік також у межах президентської програми.

Таким чином, це буде потужний комплекс та база для розвитку плавання у місті та регіоні, зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

На фінансування будівництва будуть витрачені 111,5 млн грн з Державного фонду реконструкції та розвитку, міського бюджету та з державних субвенцій, зокрема на соціально-економічний розвиток.

«Басейн матиме чотири доріжки по 25 метрів, маленьку чашу для дітей і масажні кабінети. Тут зможуть проходити реабілітацію й тренування жителі громади та району, люди з інвалідністю чи вихованці місцевої спецшколи-інтернату. Звісно, плануємо тут проводити й змагання різного рівня», — розповів Синєгубов.

Нагадаємо, за словами заступника голови Офісу президента, координатора програми «Велике будівництво» Кирила Тимошенка, цьогоріч у країні планується відновити та збудувати 80 стадіонів і 29 басейнів.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter