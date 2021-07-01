«Велике будівництво»: пілон вантового мосту у Запоріжжі з’єднали з лівим берегом Дніпра

У Запоріжжі за допомогою плавкрану LK-800 завершений монтаж третьої секції верхової частини вантового мосту — одного з об’єктів ансамблю Запорізьких мостів, які зводять за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Це один з найважливіших етапів будівництва транспортної магістралі через Дніпро, повідомляє фейсбук-сторінка «Укравтодору».

Нова секція вагою 685 тонн з’єднала пілон з підходами до мосту з боку Прибережної магістралі. Загалом штучна споруда складатиметься з шести подібних секцій.

Далі мостобудівники розпочнуть підготовку до монтажу прольоту від пілона у бік острова Хортиця. Спочатку там буде змонтовано тимчасову опору, а потім вже наступну секцію прогонової будови, яка була зібрана на будмайданчику в районі Кривої бухти.

Нагадаємо, будівництво Запорізьких мостів розпочалося ще у 2004 році, але припинилися у 2014 році. Відновити роботу вдалося у 2020-му в рамках «Великого будівництва» президента Зеленського.

Проєкт Запорізьких мостів передбачає створення шести розв’язок, які включають 27 споруд, а також двох позакласових мостів. Передусім це два проїзди балкового мосту та два проїзди вантового мосту.

Як повідомляв координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, Запорізькі мости будуються темпами, яких країна раніше не бачила. Це дозволило відкрити рух першою частиною балкового мосту у грудні минулого року. Роботи на першому проїзді вантового мосту через Дніпро планується завершити до 30-річчя Незалежності.

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