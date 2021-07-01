ЗМІ запідозрили чиновника ЄБРР у корупційній схемі на дорожньому будівництві

Заступник директора представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марк Магалецький може бути причетний до корупційної схеми навколо будівництва окружної дороги навколо Житомира. Про це йдеться у сюжеті програми «Секретні матеріали», пише УНІАН.

Зокрема, журналісти показали відео, на якому видно, як людина, схожа на Магалецького, обідає разом з людиною, який в сюжеті названий як Юрій Срібняк, представник компанії IRD Engineering s.r.l.

«Ця компанія виконує функції технічного нагляду під час будівництва дорожніх об'єктів. Серед її проєктів була й окружна дорога Житомира. На відео видно, як після трапези Срібняк передає Магалецькому пакет, в якому, ймовірно, може бути хабар за продовження контракту ЄБРР з IRD», — цитує УНІАН журналістів у сюжеті програми «Секретні матеріали».

Зокрема, в сюжеті йдеться, що мова йде про будівельний проєкт, підрядником на якому виступала китайська компанія Synohidro: «Через низьку якість будівельних робіт „Укравтодор“ ініціював розірвання контракту з китайською компанією. А ось компанія з технічного нагляду, яка і повинна була стежити за якістю, — у проєкті залишилася».

Журналісти показали також фрагмент листа «Укравтодору» до СБУ, в якому дорожні чиновники звертають увагу на неякісну роботу китайської фірми, а також IRD: «Продемонстровані й фрагменти аналогічних листів Житомирської служби автодоріг до центрального апарату «Укравтодору».

Крім того, як пише УНІАН, журналісти демонструють фрагменти листування інформатора.

«Заявник, який зі зрозумілих причин захотів залишитися анонімом, запевняє, що Марк Магалецький закриває очі на всі порушення на будівництві житомирської об'їзної дороги, за що отримує від підрядників солідні бонуси. Анонім описує це відео так: «На основі дискусій, проведених між паном Срібняком і паном Орсіні, власником IRD, цей пакет містив компенсацію за послуги пана Магалецького. Майбутні ділові переговори завершилися зобов'язанням пана Магалецького підтримати IRD, а також її партнерів і співучасників у виграші майбутніх тендерів, що фінансуються нещодавно підписаною кредитною угодою між урядом України та ЄБРР», — наголошується в публікації.

Журналісти відзначили, що в їхні руки потрапили й інші свідчення корупційної схеми. Згідно продемонстрованим документам, послуги ЄБРР в якості консультанта надавала дружина Срібняка Алла Срібняк, на ФОП якої нібито щомісяця перераховували близько 3 тис. евро, хоча за фактом послуг вона не надавала.

«Усі ці схеми, листування й теплі обіди з непрозорими пакетами, схоже, спрямовані на затягування будівництва доріг в Україні, ще й за кредитні кошти, які незабаром ми будемо з вами віддавати», — резюмують автори сюжету.

Як зазначає УНІАН, журналісти не змогли взяти коментар у Магалецького, проте відправили йому інформаційний запит.

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