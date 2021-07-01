Протестувала проти відкриття ринку землі: жінка накинулася з сумкою і кулаками на «слугу» Потураєва у Раді

У Верховній Раді, де днями поскандалили двоє представників президентської фракції — Микола Тищенко та Олександр Куницький, жінка, яка представилася журналісткою, напала на депутата з фракції «Слуга народу» з кулаками.

Як повідомляє «Телеграф», «слуга народу» Микита Потураєв отримав сумкою по голові під час брифінгу на прес-поінті. Спочатку журналістка знімала виступ Потураєва на побільний телефон, потім полізла на нього з кулаками, а потім стукнула по голові своєю сумкою.

Тим часом PavlovskyNews повідомляє, що таким чином жінка продемонструвала своє невдоволення законом про ринок землі.

Повідомляється, що на брифінг вийшли депутати від «СН» Микита Потураєв, Тетяна Циба, Єгор Чернів, Вікторія Подгорна і Єлизавета Богуцька. Напала на Потураєва жінку забрала охорона парламенту.

Відео з іншого ракурсу розмістило и видання «Букви».

Пізніше з'ясувалося, що у жінки була при собі акредитація Верховної Ради.

Ексклюзивний матеріал про те, що змінилося після вступу в силу закону про ринок сільгоспземель з 1 липня 2021 року читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Микити Потураєва із соціальних мереж.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter