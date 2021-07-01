ЗМІ розповіли про «майстер-класі» «слуги» Демченко з приховування незадекларованого майна

Нардеп від «Слуги народу» Сергій Демченко, який до обрання в Верховну Раду поєднував адвокатську діяльність з будівельним бізнесом, за допомогою сім'ї та знайомих зміг приховати майно від обов'язкового декларування. Про це повідомляє «Дело».

За даними видання, нардеп володіє квартирами в декількох містах, зокрема в елітному столичному ЖК, величезними площами землі та фірмами з багатомільйонними бюджетами. Але все це розкидано між формальними власниками, серед яких його партнери, близькі, родичі та підлеглі.



«Так, за його подругу записано 10 ділянок землі в Дніпрі по 2 га кожна. Задеклароване нардепом за минулий рік приміщення в Дніпрі площею 111 кв. м знаходиться в спільному користуванні з суддею Павлоградського районного суду Сергієм Бабієм. З ним же вони спільно володіють будівельною компанією ТОВ «Ермо і К», — йдеться в публікації.

Як зазначає «Дело», її контактний номер закріплений ще за двома компаніями — «Позитив», заснованою самим Демченко, і будівельною фірмою ТОВ «Яворницький», в співзасновниках якої значитьсявже згадана подруга.

ЗМІ також розповіли про угоду з продажу будівельної компанії «Макарленд». Прибуткову фірму, яка володіє сімома ділянками землі загальною площею 20 га в Макарівському районі Київської області, 70-річна мама нардепа Зоя Демченко продала за $ 1000 діловому партнерові та адвокату сина Максиму Пирогову. Пирогов також очолює торгову компанію ТОВ «ТЕД», яка регулярно виграє тендери на поставку деревини для будівництва і реалізувала її на 108,52 млн гривень.

«Очевидно, що без впливу і зв'язків Сергія Демченка такі солідні доходи були б неможливі», — робить висновок видання.

Нерухомість Демченко — півдесятка об'єктів на Дніпропетровщині — записані на Ігоря Головка та його фірму «Інвестмен Сервіс Юкрейн».

«Розкрився цей список випадково — журналісти звернули увагу на те, що фірма Головка зареєстрована за тією ж адресою, на якій зареєстрована фірма 70-річної мами депутата. І, поза всяких сумнівів, всі ці дані повинні зацікавити НАБУ і НАЗК», — констатувало видання.

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