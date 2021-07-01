Корупційний скандал у Кам’янському: ЗМІ про десятки кримінальних справ проти мерії Білоусова

Керівництво міста Кам'янське Дніпропетровської області на чолі з мером Андрієм Білоусовим звинувачують у побудові масштабної мережі з виведення з бюджету коштів на рахунки компаній, що мають відношення до найближчого оточення міського голови. Деталі корупційного скандалу повідомляє «РБК-Україна».

«Мерія міста Кам'янське поступово стає „рекордсменом“ за кількістю кримінальних справ, заведених на її посадовців і керівників. З початку 2021 року Національна поліція веде більше десятка кримінальних проваджень», — пише видання.

Так, під час проведення ремонту скверу в центрі міста було привласнено 8 млн гривень. Поліція Дніпропетровської області спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою вже відкрили кримінальну справу за цим фактом. Причому одним з головних фігурантів виявився заступник мера Кам'янського Костянтин Саусь.

Як повідомляє «РБК-Україна», у корупційній схемі брали участь ТОВ «Буд-Рем Сервіс» і ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд», які вигравали всі великі підряди з ремонту міської інфраструктури — і з реконструкції скверу, і з укладання бруківки, і будівництва стадіону.

«Примітно, що статутний капітал цих фірм склав всього 500−1000 гривень, і були вони створені буквально напередодні початку реконструкцій», — йдеться у публікації.

Через ці компанії було виведено понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Журналісти вказують також на зв'язок Білоусова з покупкою в особистих інтересах земельних ділянок у центрі міста та численні факти переказу коштів, що надходять від кам'янчан у якості квартплати, на рахунки комерційних структур, нібито пов'язаних з самим мером.

Зокрема, називається ТОВ «Аварійна служба міста», створена на початку 2021 року, на рахунки якої було виведено 6,2 млн гривень. При цьому самі ремонти в будинках не проводилися.

«Це лише частина скандалів, в які потрапили мер Андрій Білоусов і його команда. По кожному з них порушено кримінальну справу. Але не виникає сумнівів, що якщо копнути глибше, то знайдуться і нові випадки, коли нинішня влада міста грабує земляків і постійно покращує свій добробут», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ розповідалося, як Андрій Білоусов протегує функціонуванню в місті незаконного полігону побутових відходів.

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter