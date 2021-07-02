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Політика

Обов’язкову періодичну атестацію моряків, навколо якої була створена корупційна схема, скасовано

12:23 2 липня 2021
Кубраков

За ініціативи Міністерства інфраструктури на чолі з Олександром Кубраковим було скасовано обов’язкову періодичну атестацію моряків, яку критикували за корупціогенність. 1 липня нардепи проголосували за законопроєкт № 3944, який вносить низку змін до Кодексу торговельного мореплавства України, повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства.

Тепер, згідно з чинним законодавством, повторне підтвердження диплому кожні 5 років можливе без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії за умови дотримання вимог (стан здоров’я, свідоцтво про підготовку, наявність стажу).

Крім цього, ведуться роботи і за іншими напрямками, які дозволять вдосконалити державні сервіси для моряків. Зокрема, з 24 червня моряки, які проходять тестування, можуть бачити допущені ними помилки — на офіційному сайті Морської адміністрації публікуються варіанти відповідей на запитання тестування. По закінченні тестування моряки також почали отримувати зафіксовані результати своїх відповідей.

У Міністерстві додали, що з 1 вересня запрацює експериментальний проєкт із запуску норвезької системи тестування Crew Evaluation System (CES) 6.0.

Крім того, розпочато спільний проєкт Мінінфрастури з Мінцифри та TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах. Його метою є створення прозорого сервісу для моряків за допомогою Єдиного порталу державних послуг «Дія».

Також було ініційовано аудит ІТ-продуктів Морської адміністрації. Серед завдань — взяття Електронного кабінету моряка на баланс Міністерства інфраструктури.

Попереднього керівника Державної служби морського та річкового транспорту Андрія Глазкова, якого звинувачували у корупції, звільнено. На даний момент триває конкурс, який визначить нового голову установи.

В Україні близько 150 тис. моряків, чия діяльність щорічно приносить в економіку 3−4 млрд доларів.

За останні роки навколо атестації морських спеціалістів була створена корупційна схема, яка приносила ініціаторам по 5−8 тис. доларів з моряка.

14 червня команда міністра інфраструктури Олександра Кубракова презентувала план вдосконалення державних сервісів для моряків. Метою реформи стало припинення діяльності корупційних схем у галузі та впровадження міжнародних стандартів, які базуються на вимогах конвенцій.

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